Ankara, İstanbul akşam ezanı saatleri! Akşam ezanı saat kaçta?
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Ankara, İstanbul akşam ezanı saatleri! Akşam ezanı saat kaçta?

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Ankara, İstanbul akşam ezanı saatleri! Akşam ezanı saat kaçta?

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle iftar saatleri hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. En çok da İstanbul iftar saatleri araştırıldı. Peki, İstanbul'da iftar kaçta yapılacak? İstanbul İşte, 13 Nisan Salı İstanbul iftar saatleri!

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11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle iftar saatleri hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. En çok da İstanbul iftar saatleri araştırıldı. Peki, İstanbul'da iftar kaçta yapılacak? İstanbul İşte, 13 Nisan Salı İstanbul iftar saatleri!

İSTANBUL AKŞAM EZANI

Ramazan Ayı'nın ilk günü 13 Nisan Salı günü İstanbul'da akşam ezanı saat 19:48'de okunacaktır.

ANKARA AKŞAM EZANI

Ramazan Ayı'nın ilk günü 13 Nisan Salı günü Ankara'da akşam ezanı saat 19:3''de okunacaktır.

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Akşam namazı nasıl kılınır sorusu kadınlar ve erkekler için farklı farklı araştırılmaktadır. Bunun cevabı ise, akşam namazı kılınışının hem kadınlar hem de erkekler için aynı olmasıdır. Akşam namazı, akşam ezanı okunduktan sonra herkes için aynı şekilde 5 rekat olarak kılınılmaktadır. Bu namazı da diğer namazlar gibi camiide kılmak en faziletlisidir. Ama diğer tüm namazlar gibi evlerde ve mescit gibi yerlerde de kılınabilmektedir.

AKŞAM NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

Akşam namazı kaç rekat kılınır sorusunun cevabı da diğer namazlar gibi farklı olacaktır. İslamiyet'te farz olan her namazın rekat sayısı farklıdır. Akşam namazı ise toplam 5 rekat olarak kılınır. Bu rekatlar; 3 rekat farz ve 2 rekat da sünnet olarak buyurulmaktadır. Bu namazda öncelikle 3 rekat farz kılınır, daha sonra da kalan 2 rekat sünnet kılınır.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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