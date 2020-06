Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz: Pandemiyle ilgili özel tedbirlerimiz var "Maçlar seyircisiz ama insanların maçları takip edecekleri yerler önemli""Maçlardan 2 gün önce personele koronavirüs testi yapılacak""İnşallah bu sene Ankaragücü ligde kalacak""Ankara'da 6222 kapsamında yapılan işlem 3 yılda yüzde 60 azaldı"Ercan ATA - Fatih ERDOĞAN - Harun ÖZALP / ANKARA...

Ercan ATA - Fatih ERDOĞAN - Harun ÖZALP/ ANKARA - Koronavirüs nedeniyle ertelenen liglerin yeniden başlayacak olmasıyla birlikte stadyumlarda ve çevresinde alınacak tedbirler, yeni hazırlanan genelge ile emniyet müdürlüklerine bildirildi. Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, alınacak tedbirlere ve maçlarda uygulanacak prosedürlere ilişkin Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Servet Yılmaz, "Pandemi sürecinin nasıl yönetileceğini üç aşağı beş yukarı öğrendik. Çünkü alanda tüm tedbirleri biz polis teşkilatı, emniyet olarak uyguluyoruz. Müsabaka öncesi, müsabaka oynandığı an ve müsabaka sonrası aldığımız tedbirler var. Bu tedbirleri biz bütün maçlarda daha önce de alıyorduk, şimdi de alacağız" dedi.Yeni bir genelge ile yapılacakların açıkça anlatıldığını belirten Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, "Bu genelge kapsamında bize özellikle stat içerisinde, çevresinde alınacak tedbirlerle ilgili açıklayıcı bir genelge gönderildi. Pandemi sürecinin nasıl yönetileceğini üç aşağı beş yukarı öğrendik. Çünkü alanda tüm tedbirleri biz polis teşkilatı, emniyet olarak uyguluyoruz. Şimdi tabii maçların özel bir yeri var. Bununla ilgili olarak bunun bir tarafı biziz. Diğer tarafında federasyon var, kulüpler, seyirciler var. Seyirciler maça gelmeyecek ama seyircilerin kontrolü de var. Maçlar seyircisiz oynanacak ama yanlış hatırlamıyorsam 265 civarı rakip takım, ev sahibi takım, protokol, federasyon görevlileri statta, bunu tabii profesyonel futbol müsabakaları için söylüyorum, biz buna göre tedbir alacağız. Müsabaka öncesi, müsabaka oynandığı an ve müsabaka sonrası aldığımız tedbirler var. Bu tedbirleri biz bütün maçlarda daha önce de alıyorduk, şimdi de alacağız" diye konuştu. "MAÇLAR SEYİRCİSİZ AMA İNSANLARIN MAÇLARI TAKİP EDECEKLERİ YERLER ÖNEMLİ"Servet Yılmaz, stada seyirci gelmeyeceğini ama liglerin heyecanının devam edeceğini dile getirerek, "Bunun şampiyonluğu, düşme riski var. Bununla ilgili televizyonlarda taraftarlar maçları takip edecekler. Maçları takip ettikleri yerler önemli. Pandemiden önce stadın yakın çevresinde karşı karşıya geliyorlardı, oradan tahliyesini yapıyorduk. Ankara metropol şehir, Ankara'da her takımın seyircisi var. Bu sefer bunların toplanabileceği yerler ya da sevinç gösterisi yapacağı yerler, takımın kaybetmesi durumunda bazı seyirci gruplarının buna göstereceği tepkiler de olabilir. Dolayısıyla bizim alacağımız tedbirlerde büyük bir değişiklik olmayacak. Ankara'da biz seyirci grupları ve kulüplerle yakın temastayız. Sağ olsunlar bizden bir şey saklamıyorlar, biz de onlara açık davranıyoruz. Mesafe kuralına kesinlikle uyacaklar. Şu anda kahvehaneler filan açık değil ama açık alanlarda seyredebilecekleri yerler ile ilgili daha sonra İçişleri Bakanlığımız yeni bir genelge yayınlar, şuralarda şu şartlarda seyredilebilir derse, oralarda da kurallara uyulmasını sağlayacağız. Önemli olan vatandaşımızın sağlığı" ifadelerini kullandı."MAÇLARDAN 2 GÜN ÖNCE PERSONELE KORONAVİRÜS TESTİ YAPILACAK" Salgınla ilgili özel tedbirler olduğunu vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Müsabakadan 2 gün önce müsabakada görev alacak personelimizi biz bildiriyoruz yeni gelen talimata göre. Genelgede 'müsabakada görev alacak personelimizin tamamına koronavirüs testi yaptırın, negatif çıkanları görevlendirin' diyor. Personelimizin maskesi muhakkak olacak, sosyal mesafe şartlarına kendileri uyduğu gibi oradakilerin tamamını da uymaları yönünde uyaracaklar. Biz bu süreçte sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum.""ANKARA'DA 6222 KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEM 3 YILDA YÜZDE 60 AZALDI" Servet Yılmaz, Ankara'nın spor açısından önemli merkezlerimizden biri olduğunu vurgulayarak, "Yaklaşık 62 branşta 1100'ün üzerinde kulübümüz, 70 binin üzerinde lisanslı sporcumuz var. Pandemi sürecinden önce haftalık olarak da ortalama amatörden profesyonellere kadar 250 civarında müsabakamız var. Bunların hepsine tedbir yazıyoruz. Ciddi anlamda da seyirci yoğunluğumuz oluyor. Son 3 yılda yüzde 60 seviyesinde bizim 6222 kapsamında işlem yaptığımız şahıs sayısında düşme var. Dolayısıyla Ankara'da müsabakalarımız gayet huzurlu, biz de memnunuz, seyirci de memnun. Herhangi bir şikayet de almıyoruz" dedi. "İNŞALLAH ANKARAGÜCÜ BU SENE LİGDE KALACAK"

Ligde şampiyon takım ve küme düşecek takımlarla ilgili ise Yılmaz şunları söyledi: "Şampiyonluk yarışı başa baş devam ediyor. Ancak ben Ankaragücü üyesiyim aynı zamanda. Ankaragücü'nün ben bu mücadelede hak ettiği yerde olmadığına inanıyorum. Ankaragücü ile ilgili olarak kulüp yöneticileri ile seyirciler de zaman zaman görüşüyoruz. Buradaki en büyük enerjim benim Ankaragücü'nü bu sene inşallah ligde kalırız. Ondan sonra Ankaragücü'nün ilk beşte olması gerekir çünkü seyircisiyle camiasıyla kentiyle olması gerektiğine inanıyorum."

