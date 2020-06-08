HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz: Pandemiyle ilgili özel tedbirlerimiz var

"Maçlar seyircisiz ama insanların maçları takip edecekleri yerler önemli""Maçlardan 2 gün önce personele koronavirüs testi yapılacak""İnşallah bu sene Ankaragücü ligde kalacak""Ankara'da 6222 kapsamında yapılan işlem 3 yılda yüzde 60 azaldı"Ercan ATA - Fatih ERDOĞAN - Harun ÖZALP / ANKARA...

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz: Pandemiyle ilgili özel tedbirlerimiz var
08.06.2020 09:53 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:56

"Maçlar seyircisiz ama insanların maçları takip edecekleri yerler önemli"

"Maçlardan 2 gün önce personele koronavirüs testi yapılacak"

"İnşallah bu sene Ankaragücü ligde kalacak""Ankara'da 6222 kapsamında yapılan işlem 3 yılda yüzde 60 azaldı"

Ercan ATA - Fatih ERDOĞAN - Harun ÖZALP/ ANKARA - Koronavirüs nedeniyle ertelenen liglerin yeniden başlayacak olmasıyla birlikte stadyumlarda ve çevresinde alınacak tedbirler, yeni hazırlanan genelge ile emniyet müdürlüklerine bildirildi. Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, alınacak tedbirlere ve maçlarda uygulanacak prosedürlere ilişkin Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Servet Yılmaz, "Pandemi sürecinin nasıl yönetileceğini üç aşağı beş yukarı öğrendik. Çünkü alanda tüm tedbirleri biz polis teşkilatı, emniyet olarak uyguluyoruz. Müsabaka öncesi, müsabaka oynandığı an ve müsabaka sonrası aldığımız tedbirler var. Bu tedbirleri biz bütün maçlarda daha önce de alıyorduk, şimdi de alacağız" dedi.Yeni bir genelge ile yapılacakların açıkça anlatıldığını belirten Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, "Bu genelge kapsamında bize özellikle stat içerisinde, çevresinde alınacak tedbirlerle ilgili açıklayıcı bir genelge gönderildi. Pandemi sürecinin nasıl yönetileceğini üç aşağı beş yukarı öğrendik. Çünkü alanda tüm tedbirleri biz polis teşkilatı, emniyet olarak uyguluyoruz. Şimdi tabii maçların özel bir yeri var. Bununla ilgili olarak bunun bir tarafı biziz. Diğer tarafında federasyon var, kulüpler, seyirciler var. Seyirciler maça gelmeyecek ama seyircilerin kontrolü de var. Maçlar seyircisiz oynanacak ama yanlış hatırlamıyorsam 265 civarı rakip takım, ev sahibi takım, protokol, federasyon görevlileri statta, bunu tabii profesyonel futbol müsabakaları için söylüyorum, biz buna göre tedbir alacağız. Müsabaka öncesi, müsabaka oynandığı an ve müsabaka sonrası aldığımız tedbirler var. Bu tedbirleri biz bütün maçlarda daha önce de alıyorduk, şimdi de alacağız" diye konuştu. "MAÇLAR SEYİRCİSİZ AMA İNSANLARIN MAÇLARI TAKİP EDECEKLERİ YERLER ÖNEMLİ"Servet Yılmaz, stada seyirci gelmeyeceğini ama liglerin heyecanının devam edeceğini dile getirerek, "Bunun şampiyonluğu, düşme riski var. Bununla ilgili televizyonlarda taraftarlar maçları takip edecekler. Maçları takip ettikleri yerler önemli. Pandemiden önce stadın yakın çevresinde karşı karşıya geliyorlardı, oradan tahliyesini yapıyorduk. Ankara metropol şehir, Ankara'da her takımın seyircisi var. Bu sefer bunların toplanabileceği yerler ya da sevinç gösterisi yapacağı yerler, takımın kaybetmesi durumunda bazı seyirci gruplarının buna göstereceği tepkiler de olabilir. Dolayısıyla bizim alacağımız tedbirlerde büyük bir değişiklik olmayacak. Ankara'da biz seyirci grupları ve kulüplerle yakın temastayız. Sağ olsunlar bizden bir şey saklamıyorlar, biz de onlara açık davranıyoruz. Mesafe kuralına kesinlikle uyacaklar. Şu anda kahvehaneler filan açık değil ama açık alanlarda seyredebilecekleri yerler ile ilgili daha sonra İçişleri Bakanlığımız yeni bir genelge yayınlar, şuralarda şu şartlarda seyredilebilir derse, oralarda da kurallara uyulmasını sağlayacağız. Önemli olan vatandaşımızın sağlığı" ifadelerini kullandı."MAÇLARDAN 2 GÜN ÖNCE PERSONELE KORONAVİRÜS TESTİ YAPILACAK" Salgınla ilgili özel tedbirler olduğunu vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Müsabakadan 2 gün önce müsabakada görev alacak personelimizi biz bildiriyoruz yeni gelen talimata göre. Genelgede 'müsabakada görev alacak personelimizin tamamına koronavirüs testi yaptırın, negatif çıkanları görevlendirin' diyor. Personelimizin maskesi muhakkak olacak, sosyal mesafe şartlarına kendileri uyduğu gibi oradakilerin tamamını da uymaları yönünde uyaracaklar. Biz bu süreçte sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum.""ANKARA'DA 6222 KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEM 3 YILDA YÜZDE 60 AZALDI" Servet Yılmaz, Ankara'nın spor açısından önemli merkezlerimizden biri olduğunu vurgulayarak, "Yaklaşık 62 branşta 1100'ün üzerinde kulübümüz, 70 binin üzerinde lisanslı sporcumuz var. Pandemi sürecinden önce haftalık olarak da ortalama amatörden profesyonellere kadar 250 civarında müsabakamız var. Bunların hepsine tedbir yazıyoruz. Ciddi anlamda da seyirci yoğunluğumuz oluyor. Son 3 yılda yüzde 60 seviyesinde bizim 6222 kapsamında işlem yaptığımız şahıs sayısında düşme var. Dolayısıyla Ankara'da müsabakalarımız gayet huzurlu, biz de memnunuz, seyirci de memnun. Herhangi bir şikayet de almıyoruz" dedi. "İNŞALLAH ANKARAGÜCÜ BU SENE LİGDE KALACAK"

Ligde şampiyon takım ve küme düşecek takımlarla ilgili ise Yılmaz şunları söyledi: "Şampiyonluk yarışı başa baş devam ediyor. Ancak ben Ankaragücü üyesiyim aynı zamanda. Ankaragücü'nün ben bu mücadelede hak ettiği yerde olmadığına inanıyorum. Ankaragücü ile ilgili olarak kulüp yöneticileri ile seyirciler de zaman zaman görüşüyoruz. Buradaki en büyük enerjim benim Ankaragücü'nü bu sene inşallah ligde kalırız. Ondan sonra Ankaragücü'nün ilk beşte olması gerekir çünkü seyircisiyle camiasıyla kentiyle olması gerektiğine inanıyorum."

Kaynak: DHA

Spor Manşet

Haberler

Fenerbahçe, Nihat Özdemir'in sözlerine bir kez daha yanıt verdi: O kupa ilelebet müzemizde kalacak Spor
Fenerbahçe, Nihat Özdemir'in sözlerine bir kez daha yanıt verdi: O kupa ilelebet müzemizde kalacak
Mauricio Isla, eşinin dans yarışması nedeniyle transferdeki tercihini Güney Amerika'dan yana kullanacak Spor
Mauricio Isla, eşinin dans yarışması nedeniyle transferdeki tercihini Güney Amerika'dan yana kullanacak
2010/11 sezonu tartışmalarıyla ilgili Aziz Yıldırım'dan ilk yorum: Bu kargaşaya alet olmak istemiyorum Spor
2010/11 sezonu tartışmalarıyla ilgili Aziz Yıldırım'dan ilk yorum: Bu kargaşaya alet olmak istemiyorum
Galatasaray yönetimi, takıma 27 milyon TL ödeme yaptı Spor
Galatasaray yönetimi, takıma 27 milyon TL ödeme yaptı
Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan Nagatomo'ya Al Nasr talip oldu Spor
Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan Nagatomo'ya Al Nasr talip oldu
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim Spor
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim
Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim
Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü
Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü
Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu
Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu
Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı
Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı
Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım
Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım
UEFA'nın format değişikliği planı, finalin İstanbul'da oynanmasını tehlikeye soktu
UEFA'nın format değişikliği planı, finalin İstanbul'da oynanmasını tehlikeye soktu
Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi
Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi
Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı
Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı
NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı
NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı
Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor
Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor
TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek
TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı
Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor
Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu
Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor
Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi
Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti
Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Şahin Şerifoğulları
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Kenan Doğulu Rafet El Roman
Spor Lionel Messi Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Servet Yardımcı Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Kadın Adana Galatasaray
Şu an buradasınız: Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz: Pandemiyle ilgili özel tedbirlerimiz var - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 09:56:50. #1.14#
title