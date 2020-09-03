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Ankara Demirspor ile Denizli Engelliler Futbol Takımı gösteri maçı yaptı - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da kamp yapan TFF 2. Lig takımlarından Ankara Demirspor ve Ampute Futbol Süper Ligi ekiplerinden Baltalı Grup Denizli Engelliler, gösteri maçında karşı karşıya geldi.

03.09.2020 23:37 | Son Güncelleme: 03.09.2020 23:42

Afyonkarahisar'da kamp yapan TFF 2. Lig takımlarından Ankara Demirspor ve Ampute Futbol Süper Ligi ekiplerinden Baltalı Grup Denizli Engelliler, gösteri maçında karşı karşıya geldi.

Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi'nde bulunan atletizm sahasında yapılan maç 3-3 eşitlikle tamamlandı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor'un teknik direktörü Bülent Akan, maç sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 Ağustos'tan bu yana Afyonkarahisar'da kampta olduklarını söyledi.

Kamp çalışmalarının iyi gittiğini kaydeden Akan, "Hazırlık maçları da oynuyoruz. Bugün de sosyal proje kapsamında Denizli'den engelliler futbol kulübüyle bir maç oynadık." dedi.

Engelli futbolcuların zor bir iş yaptıklarını ifade eden Akan, "Hayata tutunuyorlar. Zamanında bir şekilde uzuvlarını kaybetmiş engelli arkadaşlarımız; hepimiz bir engelli adayıyız. Onların duygularına ortak olmak istedik. Onların bu azimlerini kutluyorum. Çevrelerine güzel mesajlar veriyorlar. Biz de buna katkı sağlamak istedik." diye konuştu.

Baltalı Grup Denizli Engelliler Futbol Takımı Teknik Direktörü Yasin Düzgün de 1 aydır çalışmalarının devam ettiğini, buraya güzel bir kamp geçirmek için geldiklerini kaydetti.

Her şeyin iyi gittiğini gile getiren Düzgün, "Bu yıl ses getiren takım olmak için arkadaşlarla beraber var gücümüzle çalışıyoruz. Ankara Demirspor, sosyal etkinlik projesi adı altında bizimle maç yaptı. Maçtan memnun kaldık, oyuncuların performansından da. Bir heyecan vardı. Bizim için güzel bir atmosfer oldu." ifadelerini kullandı.

Ankara Demirspor ile Denizli Engelliler Futbol Takımı gösteri maçı yaptı - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: AA

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