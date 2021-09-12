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Ankara'da Yıldızlar ve Büyükler Kılıç-Epe Açık Turnuvası sona erdi

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Ankara'da Yıldızlar ve Büyükler Kılıç-Epe Açık Turnuvası sona erdi

Ankara'da Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından organize edilen Yıldızlar ve Büyükler Kılıç-Epe Açık Turnuvası tamamlandı.

Ankara'da Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından organize edilen Yıldızlar ve Büyükler Kılıç-Epe Açık Turnuvası tamamlandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Sincan Spor Salonu'nda düzenlenen ve iki gün süren turnuvaya farklı illerden 625 sporcu katıldı.

Turnuvada dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Turnuvada yıldız kadınlar epede Aleyna Ertürk, erkeklerde Murat Meriç; yıldız kadınlar kılıçta Nil Güngör, erkeklerde Alkım Öztürk; büyük kadınlar epede Aleyna Ertürk, erkeklerde Kanan Aliyev; büyük kadınlar kılıçta Iryna Shchukla, erkeklerde ise Enver Yıldırım birincilik elde ederek altın madalya kazandı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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Haber: Ankara'da Yıldızlar ve Büyükler Kılıç-Epe Açık Turnuvası sona erdi - Haberler Spor
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