Ankara'da tam kapanmada istisna kapsamındakilere sıkı denetim uygulanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da tam kapanmada istisna kapsamındakilere sıkı denetim uygulanıyor

Ankara'da tam kapanmada istisna kapsamındakilere sıkı denetim uygulanıyor
Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 29 Nisan'da başlayan tam kapanma nedeniyle başkentte polisin oluşturduğu kontrol noktalarında sıkı denetim yapılıyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 29 Nisan'da başlayan tam kapanma nedeniyle başkentte polisin oluşturduğu kontrol noktalarında sıkı denetim yapılıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda tam kapanma sürecinde önlemlerini sıklaştıran Ankara polisi, başta şehir girişleri olmak üzere kent genelinde oluşturulan 150'nin üzerindeki kontrol noktasında denetimlerini sürdürüyor.

Özellikle şehir girişleri ve ana arterlerde durdurdukları araçları tek tek kontrol eden ekipler, sürücü ve yolcuların İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belirlenen muafiyet kapsamında olup olmadığını inceliyor.

Yaklaşık 15 bin personelin katılımıyla sürdürülen denetimlerde, tam kapanma sürecinin başladığı ilk günden itibaren genelgeye aykırı hareket ettiği tespit edilen 5 binin üzerindeki vatandaşa idari yaptırım uygulandı.

Kontroller nedeniyle trafikte zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

Bela geliyorum demedi, fenomen olmak için yaptıkları şey bu kadarına da pes dedirtti
Bela geliyorum demedi, fenomen olmak için yaptıkları şey bu kadarına da pes dedirtti
Kavgada kafasına bıçak saplanan 17 yaşındaki genç, uyuşturucuyla yakalandı
Kavgada kafasına bıçak saplanan 17 yaşındaki genç, uyuşturucuyla yakalandı
Kırmızı, turuncu ve gri kategoriden 3 çizik! Teröristler etkisiz hale getirildi, para devlet kasasına kaldı
Kırmızı, turuncu ve gri kategoriden 3 çizik! Teröristler etkisiz hale getirildi, para devlet kasasına kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özcan Deniz Demet Akalın Şeyma Subaşı Barış Murat Yağcı
Spor Diego Cyle Larin Ünal Karaman Hüseyin Göçek Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ankara'da tam kapanmada istisna kapsamındakilere sıkı denetim uygulanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 14:57:50. #1.14#

title