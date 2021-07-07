Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimi için çadırkentte sınıflar oluşturuldu
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Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimi için çadırkentte sınıflar oluşturuldu

Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına eğitim verilmesi amacıyla barındıkları çadırkentte sınıflar oluşturuldu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına eğitim verilmesi amacıyla barındıkları çadırkentte sınıflar oluşturuldu.

Tacettin Mahallesi Akdamar mevkisinde bulunan çadırkentte barınan, tarım işlerinde çalışan ailelerin çocuklarının eğitimden geri kalmamaları için 3 sınıf hazırlandı.

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü İdiris Göbütoğlu'nun koordinesinde alana gelen ekipler, anasınıfı, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların eğitimlerini sürdürebilmeleri için 3 farklı çadırda düzenleme yaparak sıraları yerleştirdi.

Yaklaşık 35 çocuğun bulunduğu çadırkentteki sınıflarda 5 öğretmen görevlendirildi.

Çocuklar, sınıf olarak kullanılacak çadırların çevresinde de çevre temizliği yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, çocukları eğitimden yoksun bırakmamak adına çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimi için çadırkentte sınıflar oluşturuldu
Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimi için çadırkentte sınıflar oluşturuldu
Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimi için çadırkentte sınıflar oluşturuldu
Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimi için çadırkentte sınıflar oluşturuldu
Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimi için çadırkentte sınıflar oluşturuldu
Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimi için çadırkentte sınıflar oluşturuldu
Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimi için çadırkentte sınıflar oluşturuldu
Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimi için çadırkentte sınıflar oluşturuldu
Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimi için çadırkentte sınıflar oluşturuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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