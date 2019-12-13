Ankara'da maden ocağındaki kazada 1 işçi yaralandı
Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki bir maden ocağında yaşanan iş kazasında bir işçi yaralandı.
13.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:44
Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki bir maden ocağında yaşanan iş kazasında bir işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 08.00-16-00 vardiyasında çalışan maden işçisi Turan Erikoğlu, C sektörü üretim panosunda kömür parçalarının üzerine düşmesi sonucu yaralandı.
Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA