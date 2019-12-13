Ankara'da maden ocağındaki kazada 1 işçi yaralandı
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Ankara'da maden ocağındaki kazada 1 işçi yaralandı

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki bir maden ocağında yaşanan iş kazasında bir işçi yaralandı.

13.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:44
Ankara'da maden ocağındaki kazada 1 işçi yaralandı

'nın ilçesindeki bir maden ocağında yaşanan iş kazasında bir işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 08.00-16-00 vardiyasında çalışan maden işçisi Turan Erikoğlu, C sektörü üretim panosunda kömür parçalarının üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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