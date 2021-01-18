Ankara'da kar güzelliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Ankara'da kar güzelliği

18.01.2021 12:40 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:46
Ankara'da kar güzelliği

ANKARA, 5 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

ANKARA, 5 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Havadan görüntülenen Başkent'te, güzel görüntüler ortaya çıktı.

Başkent'te geçen perşembe günü başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, bu sabah da etkisini sürdürdü. Beyaz örtüyle kaplanan Başkent, drone ile havadan görüntülendi. Kar yağışı ile birlikte Anıtkabir, Atakule, Kuğulu Park ve Seymenler Parkında kartpostallık görüntüler oluştu. Meteoroloji verilerine göre, kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece, kar kalınlığı ise 5 santimetre olarak ölçüldü. Öte yandan kar yağışı sonrası ulaşımda aksaklıklar yaşanırken belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

VALİLİKTEN DON UYARISI

Önümüzdeki günlerde kar yağışının yerini soğuk havaya bırakması beklenirken, Ankara Valiliği buzlanma ve don olaylarına karşı Twitter hesabından uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde Pazartesi ve Salı günü sıcaklıkların sıfırın altında olacağı tahmin edilmektedir. Düşük sıcaklıklar ve Pazartesi gecesi muhtemel kar yağışıyla don olayı beklendiğinden trafik kazası ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını rica ediyoruz" denildi.

Ankara'da kar güzelliği
Ankara'da kar güzelliği
Ankara'da kar güzelliği
Ankara'da kar güzelliği
Ankara'da kar güzelliği
Ankara'da kar güzelliği
Ankara'da kar güzelliği
Ankara'da kar güzelliği
Ankara'da kar güzelliği
Ankara'da kar güzelliği
Ankara'da kar güzelliği
Ankara'da kar güzelliği
Ankara'da kar güzelliği
Ankara'da kar güzelliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Bülent Ersoy Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Fatih Terim İsmail Kartal Rıza Çalımbay Stjepan Tomas Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara'da kar güzelliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 13:04:34. #1.14#
title