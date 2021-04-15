Ankara'da kaportacı dükkanında uyuşturucu satışı yapan zanlı yakalandı

Ankara'da işlettiği kaporta dükkanında uyuşturucu temin ettiği ve sattığı belirlenen kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara'da işlettiği kaporta dükkanında uyuşturucu temin ettiği ve sattığı belirlenen kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi içerisinde "uyuşturucu temin ve ticareti" yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçen Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaporta servisi olarak faaliyet gösteren bir iş yerini takibe aldı.

Ekipler, yaklaşık 1 ay boyunca yürüttükleri çalışmalarda, servise sürekli şüpheli kişilerin girip çıktığını, iş yeri sahibi C.B'nin bu kişilerle alışveriş halinde olduğunu belirledi.

İş yerinden çıkan bir otomobil içerisindeki S.T.D. ve S.O'yu gözaltına alan polis ekipleri, otomobilde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlının beyanlarıyla şüphelerini doğrulayan polis, "C.B'nin çevresindekilere uyuşturucu temin ettiğini ve kaporta dükkanı maskesi altında uyuşturucu satışı yaptığını" tespit etti.

Kaporta dükkanına düzenlenen operasyonda, zanlı C.B gözaltına alındı, iş yerinde yapılan aramada, 1 kilogram uyuşturucu madde ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan