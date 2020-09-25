Ankara'da izinsiz gösteri yapan 6 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara'da izinsiz gösteri yapan 6 kişi gözaltına alındı

25.09.2020 15:11 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:14
Ankara'da izinsiz gösteri yapan 6 kişi gözaltına alındı

Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı önünde izinsiz gösteri yapan 6 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı önünde izinsiz gösteri yapan 6 kişi gözaltına alındı.

Aralarında Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk'ün de bulunduğu 6 kişi Milli Eğitim Bakanlığı önünde gösteri yapmak istedi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakanlığın önünde toplanan grubu yaptıkları gösterinin izinsiz olduğunu belirterek uyardı.

Uyarılara rağmen gösteriyi sonlandırmayan 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar, Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Müge Anlı Özlem Yıldız Aytaç Ağırlar İbrahim Tatlıses
Spor Babel Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Marcel Tisserand Robert Prosinecki
Daha Fazla Tv Ekim Uefa Sabah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara'da izinsiz gösteri yapan 6 kişi gözaltına alındı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 15:16:48. #1.15#
title