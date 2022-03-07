Ankara'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı

AA, Cankut Taşdan - Güncel
 - Güncelleme:
Ankara'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 29 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 29 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat-6 Mart arasındaki operasyonlarda kaçak 925 bin 129 ilaç, 63 bin 500 litre akaryakıt, 20 bin 841 elektronik ve muhtelif eşya, 889 litre alkollü içki, 679 puro, 170 paket sigara, 90 kilogram tütün, 547 sahte bandrol, 3 sigara sarma makinesi, 2 kompresör ve 2 milyon 481 bin 200 sigara makaronu ele geçirildi.

Operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Cankut Taşdan - Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 28 Şubat, Ankara, Mart, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title