Ankara'da Apartman Çatısında Çıkan Yangın Korkuttu

ANKARA'da, 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Feridun Çelik Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatısında çıktı. Çıkan yangın kısa sürede tüm çatıya yayılırken, dumanı farkeden bina sakinleri kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı, başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kontrole alıp yan binalara ve dairelere sıçramasını engelledi. Yangın müdahale sonucu kısa sürede söndürülürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaralanma ihtimaline karşılık olay yerinde hazır bekledi. Ekipler, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA