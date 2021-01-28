Ankara'da 375 litre sahte içki ele geçirildi
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Ankara'da 375 litre sahte içki ele geçirildi

28.01.2021 20:01 | Son Güncelleme: 28.01.2021 20:04
Ankara'da 375 litre sahte içki ele geçirildi

Ankara Yakupabdal Mahallesi'nde bir eve yapılan operasyonda, 375 litre sahte içki ele geçirildi.

Ankara Yakupabdal Mahallesi'nde bir eve yapılan operasyonda, 375 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çankaya ilçesi Yakupabdal Mahallesi'nde bir evde sahte içki üretildiği ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 375 litre bandrolsüz alkol, 1 pompalı av tüfeği ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve baba-oğul oldukları belirlenen iki kişinin sahte içkiyi, kendilerine ait büfede "acı su" parolasıyla sattığı öğrenildi.

Şüphelilerden baba H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, oğlu A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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