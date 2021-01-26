Ankara Büyükşehir Belediyesinden barınaklara mama ve dezenfeksiyon malzemesi desteği
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Ankara Büyükşehir Belediyesinden barınaklara mama ve dezenfeksiyon malzemesi desteği

26.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:02
Ankara Büyükşehir Belediyesinden barınaklara mama ve dezenfeksiyon malzemesi desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayvanseverlerle iş birliği yaparak, sokak hayvanlarının yoğun yaşadığı barınaklara dezenfektan, kömür ve mama desteği sağlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayvanseverlerle iş birliği yaparak, sokak hayvanlarının yoğun yaşadığı barınaklara dezenfektan, kömür ve mama desteği sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonları yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besleme çalışmalarını da sürdürüyor.

Ekipler, hafta içi gönüllü hayvanseverlerle, barınaklara dezenfeksiyon malzemesi, mama, buz çözücü tuz ve kömür desteği sağlıyor.

Ankara Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, Patili Can Dostlar Derneği, Pedallı Bisiklet Grubu üyeleri ve Temas Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği bölge gönüllülerinin katıldığı besleme çalışmaları, Çankaya İmrahor Vadisi'nden Eymir Gölü'ne kadar uzanan dere havzasında yoğunlaştı.

Yüzlerce gönüllünün katılımıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına bu hafta sonunda da mama desteğinde bulunan Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 22 ilçede 35 bin sokak hayvanına ulaşarak 20 ton mama desteği sağladı.

Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda kent genelindeki gönüllülerin kış mevsiminde kullanması için 50 ton kömür, dezenfeksiyon malzemesi ve buz çözücü tuz desteğinde bulunacak.

"Her can bizim için değerli"

Açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan da Elmadağ'da 1600 rakımda bulunan "Sağlıklı Patiler" bölgesinde gerçekleştirilen besleme çalışmalarına katıldı.

Aslan, çalışmalara ilişkin, "Her can bizim için değerli. Burası 300 sokak köpeğine ev sahipliği yapıyor. Hayvanseverlere elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Mamanın yanı sıra kömür ve dezenfektan yardımında bulunacağız. Ankara Halk Ekmek ile yaptığımız iş birliği sonucu 30 ton kuru ekmeği barınaklara bırakacağız. Can dostlarımızın aç kalmaması için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sağlıklı Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fulya Törün ise hayvan hakları başta olmak üzere sosyal sorumluluk projelerine imza atarak Başkentte hayvan dostu uygulamaları hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a gönüllü hayvanseverler adına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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