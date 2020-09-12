Anjio olan hasta Alman hava ambulans uçağı ile alındı
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Anjio olan hasta Alman hava ambulans uçağı ile alındı

Merkezi Almanya'da bulunan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Ekonomi Birim Başkanı iş adamı Abdullah Ören'in Karabük'te başarılı bir operasyonla anjio olan annesinin, Almanya'dan gelen hava ambulans uçağıyla nakli gerçekleştirildi.

Anjio olan hasta Alman hava ambulans uçağı ile alındı
12.09.2020 00:57 | Son Güncelleme: 12.09.2020 01:03

Merkezi Almanya'da bulunan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Ekonomi Birim Başkanı iş adamı Abdullah Ören'in Karabük'te başarılı bir operasyonla anjio olan annesinin, Almanya'dan gelen hava ambulans uçağıyla nakli gerçekleştirildi.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Ekonomi Birimi Başkanı Karabüklü iş adamı Abdullah Ören'in annesi Şengül Ören, kalp rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların başarılı operasyonu ile anjio oldu. Geçirdiği başarılı operasyon sonrası tedavisi Almanya'da devam edecek olan Şengül Ören, Almanya'dan gelen ambulans uçak ile alındı.

Karabük'ten ambulans ile Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Zonguldak Havalimanına getirilen Ören burada kendisini bekleyen Alman hava ambulans uçağına alınarak Almanya'ya götürüldü.

Açıldığı günden bu yana Almanya'da bulunan gurbetçilerin sıklıkla kullandığı Zonguldak Havalimanından ilk kez Alman hava ambulansı uçağı ile hasta nakli gerçekleştirdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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