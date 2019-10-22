Anılarda Ankara sergisi açıldı
Başkentin "bilinmeyen" fotoğraflarının yer aldığı "Anılarda Ankara: Unutulanlar ve Hatırlananlar" sergisi, tarih yolculuğuna çıkmak isteyen başkentlileri bekliyor.
Başkentin "bilinmeyen" fotoğraflarının yer aldığı "Anılarda Ankara: Unutulanlar ve Hatırlananlar" sergisi, tarih yolculuğuna çıkmak isteyen başkentlileri bekliyor.
Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde (ÇSM) açılan sergide, koleksiyoner Koray Özalp'in yaklaşık 25 yıldır topladığı fotoğraflar yer alıyor.
Kadri Anafarta'nın ahşap heykellerinin de yer aldığı sergi, 28 Ekim'e kadar açık kalacak.