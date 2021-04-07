ANDA Afyonkarahisar İl Temsilciliği'nden AFAD İl Müdürlüğüne ziyaret
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ANDA Afyonkarahisar İl Temsilciliği'nden AFAD İl Müdürlüğüne ziyaret

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
ANDA Afyonkarahisar İl Temsilciliği'nden AFAD İl Müdürlüğüne ziyaret

ANDA Kardeşe Vefa Derneği Afyonkarahisar İl Temsilciliği heyeti, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Mehmet Buldan'ı ziyaret etti.

ANDA Kardeşe Vefa Derneği Afyonkarahisar İl Temsilciliği heyeti, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Mehmet Buldan'ı ziyaret etti.

Ziyarette İl Temsilcisi Agah Oktay Kılıç ile ANDA Arama Kurtarma ekip sorumlusu İhsan Açıkalın, dernek çalışmaları hakkında AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan'a bilgi verdi.

Açıkalın, kentte Afet farkındalığı konusunda Afyonkarahisar'da eğitim çalışmaları yürüteceklerini belirterek,"Vatanına hizmet etmek sevdasıyla yaşayan pek çok arkadaşımız aramıza katıldı, katılmaya devam ediyorlar, talepleri seve seve kabul edip tüm arkadaşlarımızı en hızlı biçimde sahada değerlendirmek üzere donanımlı hale getirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

İl AFAD Müdürü Buldan da ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getirerek ANDA İl Temsilciliğine çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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