Anadolu Üniversitesi'nden "2 Eylül Eskişehir'in Kurtuluşu" fotoğraf sergisi

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi, Cumhuriyet Tarihi Müzesi Fotoğraflarıyla "2 Eylül Eskişehir'in Kurtuluşu" fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi, Cumhuriyet Tarihi Müzesi Fotoğraflarıyla "2 Eylül Eskişehir'in Kurtuluşu" fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın katılımıyla gerçekleştirilen serginin açılışında, Rektör Erdal'ın yanı sıra, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. Fatih Temizel, Prof. Dr. Süleyman Sözen ile birlikte Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Selami Sezgin de yer aldı.

"Bugünkü mutlu, refah içerisindeki demokratik hallerimize şükrediyoruz"

"2 Eylül Eskişehir'in Kurtuluşu" fotoğraf sergisinin açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, "Sergideki fotoğrafları gördüğümüzde nereden nereye geldiğimiz noktasında çok güzel bir fikir ediniyoruz, heyecanlanıyoruz. Bir taraftan da bunu bize bahşeden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazilerimize ve şehitlerimize minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Onlar bizi bugünlere getirdiler. Bu fotoğrafları gördükçe de Cumhuriyetimiz 'in gururunu yaşıyor ve bugünkü mutlu, refah içerisindeki demokratik hallerimize şükrediyoruz. " dedi.

"2 Eylül Eskişehir'in Kurtuluşu" fotoğraf sergisine 10 Eylül Cuma tarihine kadar Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi fuaye alanında görülebilir.

Kaynak: Habermetre