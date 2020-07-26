Anadolu Otoyolu'ndaki kazada tırda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
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Anadolu Otoyolu'ndaki kazada tırda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Sıkışan sürücüyü kurtarma çalışması Sürücünün ambulansa alınması Kazaya karışan araçlardan görüntü İtfaiyenin çalışmaları Anadolu Otoyolu'ndaki kazada tırda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı DÜZCE (AA) – Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde seyir halindeki tırın başka bir tıra çarpması sonucu bir...

26.07.2020 01:53 | Son Güncelleme: 26.07.2020 02:55

Sıkışan sürücüyü kurtarma çalışması

Sürücünün ambulansa alınması

Kazaya karışan araçlardan görüntü

İtfaiyenin çalışmaları Anadolu Otoyolu'ndaki kazada tırda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

DÜZCE (AA) – Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde seyir halindeki tırın başka bir tıra çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Ankara yönüne seyreden 38 AAE 042 plakalı Bülent Gürel idaresindeki tır, Kaynaşlı mevkisinde aynı yönde seyreden 34 Z 3116 plakalı Halil Yüce yönetimindeki iş makinesi taşıyan tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Gürel bulunduğu yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri direksiyonda sıkışan sürücüyü kısa sürede bulunduğu yerden çıkararak sedyeye aldı. Gürel sağlık ekibi tarafından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Otoyolun Ankara yönünde trafik akışının bir süre tek şeritten kontrollü sağlanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Anadolu Otoyolu'ndaki kazada tırda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kaynak: AA

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