Anadolu'nun öz kültürü Yörükler Hırvatistan'da tanıtıldı
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Anadolu'nun öz kültürü Yörükler Hırvatistan'da tanıtıldı

Anadolu'nun öz kültürü Yörükler Hırvatistan'da tanıtıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in Gülnar ilçesi muhabiri Mustafa Gümüş, 55'inci Uluslararası Zagreb Folklor Festivali çerçevesinde Anadolu'nun en önemli kültürel zenginliği olan Yörükleri, Hırvatistan'da açtığı sergiyle sanatseverler ile buluşturdu.

Mersin'in Gülnar ilçesi muhabiri Mustafa Gümüş, 55'inci Uluslararası Zagreb Folklor Festivali çerçevesinde Anadolu'nun en önemli kültürel zenginliği olan Yörükleri, Hırvatistan'da açtığı sergiyle sanatseverler ile buluşturdu.

Yunus Emre Enstitüsü, 55'inci Uluslararası Zagreb Folklor Festivali çerçevesinde Anadolu'nun en önemli kültürel zenginliği olan Yörükleri, fotoğraf sanatçısı Mustafa Gümüş'ün kadrajından Travno Kültür Merkezi Galeri Salonu'nda sanatseverler ile buluşturdu. 'Yörüklerin İzinde' başlığıyla açılan sergi, Anadolu'nun kadim yaşam kültürlerinden olan Sarıkeçeli Yörüklerin Mersin'den Konya ve Karaman'a gidip geri dönüşleriyle yaklaşık 500 kilometreyi bulan göç hikayelerini, gündelik yaşamını, Toros dağlarında keçi ve deve sürüleri ile olan yaşamlarını, sevinçlerini, hüzünlerini ve atalarından kalan mirası yaşatma inancını Hırvat sanatseverler ile buluşturuyor. 

Serginin açılışında konuşan Travno Kültür Merkezi Kültür ve Eğitim Programı Koordinatörü Bojana Poljakovic Popovic, iki ülke ve iki kurum arasında olan iş birliğinden son derece memnun olduklarını belirterek, "1 Temmuz tarihinde ilk etkinliğimizi yine festival altında Kraliçe Lear belgeselinin gösterimi ile yaptık, belgesel aslında bu sergini bir devamı niteliğinde. Belgeselde yine Mersin'de geçen bir hikayeyi ve Yörükleri de tanıma şansı bulmuştuk. Burada sanatçı Mustafa Gümüş'ün eserlerini sergiliyor olmak bizler için ayrı bir mutluluk. Çok özel bir topluluğu bir yaşam şeklini esasen öğreniyoruz" dedi.Zagreb Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fuat Korkmaz ise "Yörüklerin Anadolu kültürünün çok eski bir topluluğu olduğunu ve yüz yıllardır sürdürdükleri göç yolculuklarını küreselleşmeye, teknolojiye ve yeni gelişmelere rağmen hala devam ettirdiklerini ifade etti. Yörükler için bir yerden bir yere hareket etmek, göç etmek sadece bir yolculuk değil aynı zamanda bir yaşam şeklidir" dedi.Korkmaz ayrıca, sanatçı Mustafa Gümüş'ün Yörüklerin yüzyıllardır devam eden yaşam tarzlarını fotoğrafladığını ve bunu Hırvatistan'da Zagreb'de 55'inci Uluslararası Zagreb Folklor Festivali altında açmanın Türk kültürünün tanıtılması açısından değerli olduğunu belirtti.Türkiye'de birçok sergi açtığını dile getiren Mustafa Gümüş de Yörüklerin hayatını konu alan bu serginin Hırvatistan'da açılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her iki kuruma teşekkür etti. Yörüklerin, Mersin'den Konya ve Karaman'a ve tersine olan göçü yıllardır takip ettiğini, aileler ile bağ kurduğunu, yaşamlarını, hayatlarını ve göç serüvenlerini bu şekilde fotoğrafladığını ifade etti. Gümüş ayrıca, sergiye gelen Hırvat vatandaşları ile fotoğrafların çekilme hikayelerini ve göçe esnasında yaşadığı birbirinden güzel anıları paylaştı. 

Sergi temmuz ayı sonuna kadar Zagreb Travno Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.


Anadolu'nun öz kültürü Yörükler Hırvatistan'da tanıtıldı
Anadolu'nun öz kültürü Yörükler Hırvatistan'da tanıtıldı
Anadolu'nun öz kültürü Yörükler Hırvatistan'da tanıtıldı
Anadolu'nun öz kültürü Yörükler Hırvatistan'da tanıtıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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