Anadolu Efes-Zalgiris maçının ardından
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Anadolu Efes-Zalgiris maçının ardından

12.03.2021 23:41 | Son Güncelleme: 12.03.2021 23:47
Anadolu Efes-Zalgiris maçının ardından

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 89-62 yenen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Türkiye'ye yeniden kupa getirmek istediklerini söyledi.

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 89-62 yenen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Türkiye'ye yeniden kupa getirmek istediklerini söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Ergin Ataman, savunmada iyi oynadıklarını aktararak, "Çok iyi bir maç çıkardık. Hücumda da topu çok iyi çevirdik. İyi basketler bulduk. Bugün 15 üç sayılık basket bulduk ve belki de daha fazla atabilirdik. İyi bir galibiyet aldık. Sıralamada daha yukarı çıkmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman, Koraç Kupası'nı 1995-1996 yılında müzesine götüren Anadolu Efes'in bu başarısını çok büyük bir zafer olarak değerlendirdi.

Ataman, kazanılan Koraç Kupası'nın 25. yıl dönümüyle ilgili şunları kaydetti:

"İlk defa bir Avrupa kupasını kazanmıştık. O günün şartlarında bu çok iyiydi. Başta Aydın Örs olmak üzere bütün ekibi kutluyorum. Aramızda olmayan çok değerli ağabeylerimiz, kardeşlerimiz var. Çok güzel günlerdi. Bunu yaşatacağız. Basketbolun yükseldiği bu zamanda şimdi daha zor bir organizasyonda yeniden Türkiye'ye kupayı getirmek istiyoruz. Tabii kolay değil. Daha önce finale kadar gelmeyi başardık. Adım adım gideceğiz. Geçen yıl da yaklaştık. Pandemi dolayısıyla olmadı. Türk basketbolunun kupalara ihtiyacı var. Bu yatırımlarla nice kupalar kazanmamız gerekiyor."

Zalgiris Başantrenörü Martin Schiller ise "Anadolu Efes'i tebrik ederim. Maçın başından sonuna kadar savunmada iyi değildik. İlk beş dakikada iyi hücum da yapamadık. Kendi oyunumuz tatmin etmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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