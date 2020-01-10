Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Yalçın'a ödül

10.01.2020 23:40 | Son Güncelleme: 10.01.2020 23:40

Fransa'da emeklilik reformu protesto gösterilerini takip ederken gözünden yaralanan AA foto muhabiri Mustafa Yalçın, üniversite öğrencilerinin katıldığı anketle, "Haberin Kahramanları" dalında ödüle layık görüldü.

Bağcılar Belediyesi ve Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi'nce 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla üniversite öğrencileri arasında düzenlenen anketle 2019 yılının haber kahramanları, yılın en başarılı muhabir, köşe yazarı ve televizyon programcıları belirlendi.

Bağcılar'da bir otelde düzenlenen "Haberin Kahramanları Ödül Töreni" ile ödüller sahiplerini buldu.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, basın mensuplarını buluşturan programda yaptığı konuşmada, zor şartlara rağmen işini en iyi şekilde yapan gazetecilerin önemine vurgu yaparak, gazetecilerin gününü kutladı.

Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan ise gazeteciliğin zor olduğunu fakat sevmenin zoru kolay kıldığını dile getirdi.

Büyükaslan, "Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Mustafa Yalçın bunun bir örneğidir. Gazetecilik alanındaki farklılaşmalar, geçmişten günümüze gazete, medya, yapay zeka gibi gelişimler ve değişimler her zaman olacak ama değişmeyen tek şey işini sevgiyle yapmak olacaktır. Ödül alanları kutluyorum." dedi.

AA foto muhabiri Mustafa Yalçın'a ödül

Konuşmaların ardından, proje kapsamında yaklaşık 2 bin üniversite öğrencisinin katıldığı anket sonucunda ödüle layık görülen gazetecilere ödülleri takdim edildi.

Gecede, Paris'teki emeklilik reformu protesto gösterilerini takip ederken gözünden yaralanan Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Yalçın'a layık görülen ödülü, AA Fotoğraf Editör Yardımcısı Erhan Sevenler aldı. Programa bir video ile katılan Yalçın, duygu ve düşüncelerini dile getirerek, kendisini ödüle layık gören öğrencilere teşekkür etti.

Ayrıca "Meslek Onur Ödülü" Avni Özgürel'e, "Duyarlılık Özel Ödülü" Kanal D'den Buket Aydın'a, "Çevre Özel Ödülü" Milliyet Gazetesi'nden Gökhan Karakaş'a, "Meslekte 20. Yıl Özel Ödülü" ise Star TV'den Nazlı Çelik'e takdim edildi.

"Yılın Hayvansever Haber Kahramanı" ödülü eczanesine gelen yaralı köpeğin patisini tedavi eden eczacı Banu Cengiz'e, "Yılın Engel Tanımayan Haber Kahramanı" ödülü engelli kocası ile tüm zorluklara rağmen hayat mücadelesi veren Beyhan Ular'a ve "Yılın En İyi Kalpli Haber Kahramanı" ödülü ise üşüyen sokak köpeğini belediye otobüsüne alan İETT şoförü Mehmet Gürhan'a verildi.

"Yılın En Cesur Kahramanı" ödülüne geçen yıl Silivri merkezli depremde engelli arkadaşlarını kaderlerine terk etmeyip sarsıntıya rağmen okul binasından çıkmalarına yardım eden Sultangazi Yunus Emre İlköğretim Okulu öğrencileri Alya Revna Çelik, Berat Yalçın ve Ecrin Başkaya, "Yılın En İyi Başarı Hikayesi" ödülüne ise 9 yaşında SHOW TV'de yayınlanan röportajında Trabzonspor'da futbol oynamak istediğini anlatan ve sonrasında bu hayaline ulaşan Trabzonsporlu futbolcu Serkan Asan ve "Yılın En Dikkat Çekici Olay Kahramanı" ödülüne ise "Asker Selamı" ile dünya gündemine gelen Türk Milli Takımı layık görüldü.

Kaynak: AA