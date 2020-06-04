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AMORF Doğaltaş Tasarım Yarışması başvuru süresi uzadı

AMORF Doğaltaş ve Proje Tasarım Yarışması'nı bu yıl ilk kez düzenleyen Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), yaşanan Covid-19 salgını sürecinde yarışmanın tanıtımının yapıldığı dokuz üniversitede akademik takvimin ileri alınması nedeniyle son başvuru tarihini 13 Temmuz olarak revize etme...

AMORF Doğaltaş Tasarım Yarışması başvuru süresi uzadı
04.06.2020 11:33 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:37

AMORF Doğaltaş ve Proje Tasarım Yarışması'nı bu yıl ilk kez düzenleyen Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), yaşanan Covid-19 salgını sürecinde yarışmanın tanıtımının yapıldığı dokuz üniversitede akademik takvimin ileri alınması nedeniyle son başvuru tarihini 13 Temmuz olarak revize etme kararı aldı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir ihracatı artırmak için AMORF Doğaltaş Tasarım ve Proje Yarışması'nı sektöre kazandırdı. AMORF ile doğal taş ihracatında tasarım açısından güçlü, üretilebilir, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projeler geliştirmek hedefleniyor. Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen AMORF Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışması'na üniversitelerin mimarlık, mühendislik, güzel sanatlar ve tasarım fakülteleri lisans veya yüksek lisans bölümlerinde okuyan tüm öğrenciler ile üniversitelerin mimarlık, mühendislik, güzel sanatlar ve tasarım fakülteleri lisans, yüksek lisans programlarından mezun olanlar tasarımlarıyla katılabilecek. Doğal taş Proje ve Tasarım Yarışması'nda; mermer artıklarının değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasına ilişkin tasarım projeleri, dış mekan projeleri, iç mekan mobilya, aksesuar ve uygulamaları projeleri olmak üzere üç konu başlığında tasarımlar kabul edilecek. Yarışmaya başvurular 13 Temmuz tarihine kadar yapılabilecek. Ödül töreninin ise, her yıl ekim ayının ilk haftası kutlanan Dünya Mimarlık Günü ile eşzamanlı ödül töreni, sergi, mimarlarla network etkinliği şeklinde düzenlenmesi planlanıyor.

Ödüller verilecek

Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması'nda; profesyonel ve öğrenci kategorilerinin toplamda 10 proje seçilecek, seçilen her bir proje için 10 bin TL tutarında ödül verilecek. Ticaret Bakanlığının "2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Tebliği"ne göre Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) yapacağı projenin onaylanması halinde final kalan öğrenci kategorisindeki yarışmacılara yine Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kişi sayısı doğrultusunda yurt dışında eğitim hakkı verilebilecek. Sponsor firma ve jürinin uygun görmesi durumunda finale kalan projeler arasından seçilen bir ürün üretilip tasarımcının ticari hakları korunarak satışa sunulacak. Jürinin uygun görmesi durumunda finale kalan projeler arasından seçilen bir projeye bir yıllık ürün ve iş geliştirme mentörlüğü sağlanacak.

Jüride önemli isimler var

Ege Maden İhracatçıları Birliğinin AMORF Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışması'nın jürisinde mesleklerinin zirvesindeki isimler yer alıyor. Platformİzmim Yönetim Kurulu Saymanı Gülçin Çalandağ, İzmir Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Hüseyin Egeli, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Demet Binan, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Başkanı Can Özcan, Mimar Yelda Tuna, Tasarımcı Emre Yusufi, İç Mimar Hakan Kütahya, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Başkanı Sertaç Ersayın, ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Gülay Hasdoğan, Endüstriyel Tasarımcı Buket Hoşcan Bazman, İç Mimar Erman Bazman, Sezgin Marble Kurucu Ortağı Reyhan Sezgin ve Alpay Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Melike Özmen, AMORF Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışması'na başvuracak tasarımları değerlendirecek isimler olacak.

Türkiye dünya birincisi

650 farklı renk ve dokuda mermer çeşitliliği ile Türkiye'nin dünya birincisi olduğu bilgisini veren Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, dünya doğal taş rezervlerinin yüzde 40'ına sahip olan Türkiye'nin dünya doğal taş ihracatından aldığı payın ise yüzde 10 civarında kaldığını, amaçlarının bu orantısız durumu ortadan kaldırmak olduğunu, Türkiye'nin dünya doğal taş ihracatından hak ettiği payı alması için tasarıma ve işlenmiş katma değerli ürün üretimine ağırlık vereceklerini dile getirdi.

Covid-19 sonrasına yatırım yapıyoruz

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde inşaat yatırımlarının 2 aydır durduğu bilgisini veren EMİB Başkanı Kaya, "Dünyanın içinde bulunduğu süreç doğal taş ihracatımızı olumsuz etkilese de, dünya genelinde normalleşme adımları hızla atılıyor. Yakın gelecekte dünya ekonomisi eski ritmini bulacak. Biz de Covid-19 sonrasında ihracatımızın artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin doğal taş ihracatında 2 milyar dolara ramak kaldı

Türk doğal taş sektörü 2019 yılını 1 milyar 908 milyon dolarlık ihracatla geride bırakırken, işlenmiş ürün ihracatı 952 milyon dolar oldu. Aynı dönemde, Ege Maden İhracatçıları Birliğinin doğal taş ihracatı 597 milyon dolar olurken, EMİB'in doğal taş ihracatında işlenmiş ürün ihracatının payı ise 381 milyon dolar ile yüzde 64'e ulaştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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