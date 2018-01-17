Amerikan mallarını protesto çağrısı

Başkan Timur'dan Amerika tepkisi

BALIKESİR - - Edremit Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ali Rıza Timur, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Amerikan mallarının protesto edilmesi için, kendisiyle aynı fikirde olan vatandaşlara çağrıda bulundu.

Amerikan mallarının Türkiye ve tüm İslam ülkelerinde protesto edilerek satın alınmaması durumunda Amerika ekonomisinin 6 ay içinde çökebileceğini öne süren ETB Meclis Başkanı Ali Rıza Timur, açıklamalarıyla dikkat çekti. Amerika'nın Türkiye'ye dost görünerek sürekli arkadan vurduğunu söyleyen Timur, "15 sene İl Genel Meclisi Üyeliği yaptım. Sanayici olarak da çalışmaktayım. Amerika bize dost görünüyor ve arkamızdan devamlı bize vuruyor. Bunun karşılığında vatandaş olarak bizim ne yapmamız gerekir diye düşündüm. Bizlerin vatandaşlar olarak Amerikan mallarını protesto etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Amerikan derin devleti sermayedir. Onun için başlarına Trump'ı getirdiler. Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurulmak istenmesinin esas sebebi olarak; Arapların ve Türkiye'nin bakış açısı İsrail'den Kürt devletine kayacaktır. Onun için İsrail biraz rahatlayacaktır. Çünkü İsrail'i kollamak mecburiyetinde. Amerika sermayesinin yüzde 60'ı İsraillilerin elinde. Bunun için ben halkımıza sesleniyorum; hep beraber Amerikan mallarını boykot edelim. Eğer bu Türkiye'de ve İslam ülkelerinin tamamında tutar ise Amerikan ekonomisi 6 aya kalmaz çöker. Böyle düşünüyorum. Benim bu düşünceme ortak olan tüm vatandaşların bu kampanyaya uymasını bekliyorum. Saygılar sunuyorum" dedi.