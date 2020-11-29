Çok kıymetli ve şifalı: Amerika'dan gelen ünlü 'Pikan' cevizinin üretimi 2 bin tonu aştı

Antalya'da yıllardır adaptasyon çalışmalarının yapıldığı Amerika'nın ünlü 'pikan' cevizine verilen emekler karşılığını vermeye başladı. 2 bin tondan fazla üretilen ve bolluktan dolayı ağaç dallarını kıran cevizin kilosu 150 liradan 40 liraya düştü. Çok kıymetli ve şifalı olduğu bilinen cevize dadanan kargalar ise üreticiyi zor durumda bırakıyor.

Normal cevize göre daha uzun, desenli kabuğuyla farklı görünüme sahip ve elde kolayca kırılabilen ince kabuklu pikan cevizinde hasat mevsimi başladı. Ana vatanı Amerika olan türle ilgili Türkiye'deki ilk çalışmalar 1953 yılında Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü'nün (BATEM) merkez bahçesinde başlatıldı.

KİLOSU 40 LİRA

1953'ten 1969'a kadar Amerika'dan getirtilen tohumlar üzerinde çalışmalar yapan BATEM ekipleri, 1969'da İsrail'den pikan cevizine ait 25 türün fidanlarını getirdi. Antalya'da BATEM'in kent merkezindeki merkez bahçesi ve Kadriye'deki yaklaşık 600 dönümlük alanın 50 dönümünde fidanlar dikildi. Son yıllarda bilinirliği artan pikan cevizi, birkaç yıl öncesinde kilogramı 150 liraya kadar alıcı bulurken bu yıl kilosu 40 liradan satılıyor.

25 FARKLI TÜR VAR

Adaptasyon çalışmalarında 25 türden 'mahan', 'wichita', 'choctaw' ve 'western' türlerinde üstün verim ve kaliteye ulaşıldı ve özel sektörün de pikan üretimine ilgisi arttı. BATEM aracılığıyla üretilen fidanlar, Akdeniz iklimine uygun illerde özel sektör tarafından kurulan bahçelerde meyve vermeye başladı. 500, 300, 150 dönüm gibi büyük bahçelerin yanı sıra, hobi tarzı ekimlerin de arttığı pikan üretiminde bu yıl toplamda 2 bin tonun üzerinde hasat bekleniyor.

300 DÖNÜMLÜK BAHÇENİN ANA TEMASI PİKAN

Türkiye'de sadece Ege ve Akdeniz bölgelerinin sahile bakan yamaçlarında ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde yetişebilen pikan üreticileri arasında bir Rus yatırımcı da bulunuyor. Antalya'nın Serik ilçesi Çandır bölgesinde Balkar Türkü asıllı Rus iş insanı tarafından, 2013 yılında 3 binin üzerinde pikan fidanından oluşan, içinde turunçgillerin de neredeyse tüm türlerinin bulunduğu 300 dönümlük bahçe kuruldu.İlk hasadın geçen yıl yapıldığı pikan bahçesinde bu yılki hasat bir hafta önce başladı. Firma genel müdürü, 300 dönümlük bahçenin ana temasının pikan olduğunu açıkladı. Genel müdür, bahçenin ağırlıklı kamkat olmak üzere, limon, mandalina, portakal gibi turunçgil ağaçlarının da yer aldığı, bir gen bankasını andırdığını kaydetti.

YÜKSEK VERİMDEN DOLAYI AĞAÇ DALLARI KIRILDI

Bu yıl 'yok yılı' ve mayıs ayındaki çöl sıcaklarının etkisi olmasına rağmen oldukça iyi bir sonuç beklediklerini anlatan genl müdür, özellikle 'mahan' türünde yüksek verim nedeniyle bazı ağaçların dallarında kırılma yaşandığını aktardı. Bir hafta önce başlayan hasadın aralık sonuna kadar süreceğini belirten müdür bu yıl, geçen yılki 8 ton rekoltesine yakın miktar beklediklerini açıkladı.

ÇOK KIYMETLİ VE ŞİFALI

Türkiye'de yeni bir ürün olmasına rağmen üretimde ABD, Güney Afrika, İsrail gibi ülkelerin ardından istatistiklerde artık Türkiye'nin de bulunduğunu söyleyen genel müdür, Kuzey Afrika ülkelerinin de Türkiye'den fidan temin etmeye başladığını dile getirdi. Genel müdür, Türkiye'de pek bilinmediği için avokado, kivi, kaju gibi ürünlerde olduğu gibi bir sürecin, pikan için de yaşandığını dile getirdi. Çok kıymetli, şifalı bir meyve olduğuna vurgu yapan genel müdür, "Doğadaki en yağlı dört meyve türünden biri. Doymamış yağ oranı yüzde 72. Tek başına kolesterolün ilacı, bir kolesterol hastasının pikan yiyerek sağlığına kavuşması mümkün. İlaçlara gerek yok, çok sağlıklı, damar sağlığı açısından çok faydalı. Çocuklara yönelik de çok besleyici. Çinko, magnezyum açısından zengin. İnşallah Türkiye'de de tanınacaktır" dedi.

KARGALAR DA ÇOK SEVİYOR

ABD ve Avrupa'da 300 gramı 5 dolarken, Türkiye'de kilogramının normal cevizin 10 lira üstünde ve 40 TL civarı olduğunu belirten müdür, hasat dönemindeki en büyük sıkıntının ise kargalar olduğunu söyledi. Kargalarla mücadelede ağaçlara CD astıklarını ve tüplü ses patlayıcı kullandıklarını anlatan genel müdür "Kargalar ortağımız gibi onlar da faydalanıyor, nasiplerini alıyor. Meyve olgunlaşmaya başladığı andan itibaren bahçemizde sabah kahvaltısı, akşam yemeği, kargalarımız bol miktarda oluyor. Onlara karşı önlemi tabi vurarak, öldürerek yapmıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇINAR