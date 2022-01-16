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Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

STAT: 1 EylülHAKEMLER: Enes Kanpara (xx), Sabri Öğe (xx), Buhur Han Güler (xx)UŞAKSPOR: Amir (xx) - Mete (xx), Emre Can (xxx), Berkay Samancı (xxx), İbrahim Şirin (x) (Dk. 80 Sertan x), Enes (x) (Dk.

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Enes Kanpara (xx), Sabri Öğe (xx), Buhur Han Güler (xx)

UŞAKSPOR: Amir (xx) - Mete (xx), Emre Can (xxx), Berkay Samancı (xxx), İbrahim Şirin (x) (Dk. 80 Sertan x), Enes (x) (Dk. 77 Murad Han x), Mehmet (xx), Onurcan (xxx), Resul (xx), Yasin (xx), Noyan (xx)

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Bekir (xx) - Hüseyin (xx), Anıl (xx), Mustafa Murat (xxx), Kutay (xxx), Mehmet (xx) (Dk. 90 Cenk), Mansur (xx) (Dk. 71 Ercan x), Bünyamin (xx), Üstün (xx), Okan (xx), Mervan (xxx) (Dk. 90 Muhlis)

GOLLER: Dk. 34 Mervan (Amed Sportif), Dk. 49 Onurcan ( Uşakspor )

SARI KARTLAR: Berkay Samancı, Noyan ( Uşakspor ), Mervan (Amed Sportif)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Uşakspor, evinde Amed Sportif Faaliyetler ile berabere kaldı: 1-1.

Konuk takım 34'üncü dakikada Mervan'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. Ev sahibi Uşakspor 49'uncu dakikada Onurcan'la rakibine karşılık verdi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.


- Uşak

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STAT: 1 EylülHAKEMLER: Enes Kanpara (xx), Sabri Öğe (xx), Buhur Han Güler (xx)UŞAKSPOR: Amir (xx) - Mete (xx), Emre Can (xxx), Berkay Samancı (xxx), İbrahim Şirin (x) (Dk. 80 Sertan x), Enes (x) (Dk.

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