Amasya Şekerde 65. Kampanya Başladı

Amasya Şeker Fabrikasında 65. pancar alım kampanyası dualarla başladı. Bu yıl 10 kadın çiftçiye günün anısına ödüller verildi.

Bu yıl şeker pancarı üretimi için Amasya, Samsun, Tokat ve Çorum illeri ve bağlı ilçeleri ile on bölgede, 219 köydeki 4 bin 424 üreticiyle sözleşme yaptıklarını, bu çiftçilerin 90 bin 676 dekar alanda pancar ekimi gerçekleştirdiğini belirten Amasya Şeker Fabrikası Başkanı Mustafa Saatcı, "Ekim sahalarında beklediğimiz şeker pancarı 550 bin ton civarındadır. Pancar miktarına karşılık çiftçilerimize 150 milyon TL ödeme yapılacak olup, bu tutarın 20 milyon TL'si bugüne kadar avans olarak çiftçilerimize ödenmiştir. 2018/2019 kampanya döneminde yaklaşık 55 bin ton kristal toz şeker ile yan ürün olarak maya ve yem sanayisi için en önemli ham madde olan 23 bin ton melas, yöremiz besiciliğinde önemli yeri olan 150 bin ton yaş pancar küspesi üretimi gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz" dedi.

2019 yılında pancar ekimini 100 bin dekara çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Mustafa Saatcı, "Kota sorunumuz tamamen ortadan kalkmıştır. Tüm pancarları A kotası üzerinden alacağız. Kota sorununun ortadan kalkmasında emeği olan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı hocama tüm çiftçilerimiz adına teşekkür ederim" diye konuştu.

14 yıl aradan sonra alkol tesisini yeniden faaliyete geçirerek etil alkol üretimine başladıklarına değinen Saatcı, "Bu süreç içerisinde tüm imkanlarımızı seferber ederek tam kapasiteli ve çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde tedbirlerimizi alarak 2 milyon 300 bin litre alkol üretimi gerçekleştirdik. Ürettiğimiz etil alkolün satış sevkiyatı devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Fabrikayı etkin ve verimli çalıştırmanın gayreti içerisinde olacaklarını vurgulayan Amasya Valisi Dr. Osman Varol da fabrikanın çok önemli bir miras olduğu kadar gelecek nesiller için emanet olduğunu söyledi.

Kurban kesilip dualar edilen törene AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ile Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok diğer yetkililer ve çiftçiler de katıldı. - AMASYA