Amasya'daki kayıp şahıs yaralı olarak bulundu
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Amasya'daki kayıp şahıs yaralı olarak bulundu

İhlas Haber Ajansı / SERDOĞAN SIVACI - Haberler | 3. Sayfa

Amasya'daki kayıp şahıs yaralı olarak bulundu Amasya'da kaybolan Alzheimer hastası Bahattin Özdilek (72), tarlada yaralı halde bulundu.

Amasya'daki kayıp şahıs yaralı olarak bulundu

AMASYA - Amasya'da kaybolan Alzheimer hastası Bahattin Özdilek (72), tarlada yaralı halde bulundu.

Amasya'nın Taşova ilçesi Gürsu köyünde yaşayan Alzheimer hastası 72 yaşındaki Bahattin Özdilek, 4 Mayıs Salı günü kayboldu. İhbar üzerine kayıp vatandaş için jandarma ve AFAD ile köylüler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yürütülen arama çalışması sonrası Bahattin Özdilek, sabah saatlerinde vatandaşların jandarmaya ihbarı üzerine boş tarlada yaralı halde bulundu.

Kayıp Bahattin Özdilek'in oğlu Sedat Özdilek, "Babamız salı gününden bu yana kayıptı. Jandarma ve AGAD tarafından aranıyordu. Çok şükür sağ olarak bulundu. Sağlığı yerinde gözüküyor. Emeği geçen herkese, jandarmaya, AFAD'a çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun hepsinden" dedi.

Yaşlı adama ilk müdahale olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Detaylı kontrollerinin yapılması için ilk olarak Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan kontrollerin ardından kayıp Bahattin Özdilek'in sağlık durumunda problem olmadığı öğrenildi. Özdilek, detaylı kontrollerin yapılması için Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Amasya'daki kayıp şahıs yaralı olarak bulundu
Amasya'daki kayıp şahıs yaralı olarak bulundu
Amasya'daki kayıp şahıs yaralı olarak bulundu
Amasya'daki kayıp şahıs yaralı olarak bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDOĞAN SIVACI

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