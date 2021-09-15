Kuyumculara sahte altın bilezik satan 3 zanlı yakalandı

Amasya'da kuyumculara sahte altın bilezik satarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gümüşhacıköy, Merzifon ve Suluova ilçelerindeki kuyumculara sahte altın bilezik sattıkları ihbarı alınan O.Y, S.Y. ve E.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, son olarak şüphelilerin il merkezindeki bir kuyumcuya sahte altın bilezik satmaya çalıştığı ihbarı üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Eşkalleri belirlenen zanlıları takibe alan ekipler, şüphelilerin içinde bulunduğu aracı durdurdu. Şüphelilerin üst ve araçtaki aramada, sahte altın bilezikler ve dolandırıcılıkla elde edildiği değerlendirilen 20 bin 637 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin il merkezindeki kuyumcuya sahte altın bilezikleri satmaya çalıştıkları anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.