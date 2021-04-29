Altıntaş'ta "Yerli tohum tarım atölyesi" projesi
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Altıntaş'ta "Yerli tohum tarım atölyesi" projesi

Altıntaş'ta 'Yerli tohum tarım atölyesi' projesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde geliştirdiği projeler ve elde ettiği başarılar ile il genelinde ses getiren Altıntaş Zafer İlkokulu, "Yerli tohum tarım atölyesi" projesinin fide dikim faaliyetini gerçekleştirdi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde geliştirdiği projeler ve elde ettiği başarılar ile il genelinde ses getiren Altıntaş Zafer İlkokulu, "Yerli tohum tarım atölyesi" projesinin fide dikim faaliyetini gerçekleştirdi.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, "İlçe Milli Eğitim Müdürü, Zafer İlkokulu Müdürü, öğretmenleri ve öğrencileri, okul müdürleri, hayırseverler ve velilerin katılımıyla örnek bir proje yapılıyor. İlçemizin tarıma elverişli topraklarını gelecekte daha verimli kullanabilmek adına bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla yola çıkılan, öğrencilerimizin, sağlanan imkanlar ile üretimi, ürettikleri mahsulleri satarak da ticareti uygulamalı olarak öğrenmeleri hedefleniyor. Bizde bugün projede öğrencilerin fide dikimlerine eşlik ettik. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Faaliyet sonrasında Kaymakam İrdelp, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "İstiklal Marşını Güzel Okuma" yarışmasında Kütahya birincisi olan Zafer İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi Münevver Doğru'yu tebrik ederek hediye takdim etti. - KÜTAHYA

Altıntaş'ta 'Yerli tohum tarım atölyesi' projesi
Altıntaş'ta 'Yerli tohum tarım atölyesi' projesi
Altıntaş'ta 'Yerli tohum tarım atölyesi' projesi
Altıntaş'ta 'Yerli tohum tarım atölyesi' projesi
Altıntaş'ta 'Yerli tohum tarım atölyesi' projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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