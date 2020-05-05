Altınözü'nde köpeğe işkence iddiası
05.05.2020 10:40 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:40
Altınözü ilçesinde işkence yapılıp çöp konteynerine atıldığı iddia edilen köpek tedaviye alındı.
Altınözü ilçesinde işkence yapılıp çöp konteynerine atıldığı iddia edilen köpek tedaviye alındı.
Büyükburç Mahallesi'nde bir köpeğin dövülüp çöp konteynerine atıldığı yönündeki görüntüler üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.
İşkence yapıldığı öne sürülen köpek de tedavisi için Hatay Hayvan Barınağına getirildi.
Kaynak: AA