Altınordu'da genç oyuncu Efe Mustafa Çetin, profesyonel sözleşme imzalamadı TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun kulüp başkan Seyit Mehmet Özkan, 2003 doğumlu Efe Mustafa Çetin'in profesyonel sözleşme imzalamadığını, bunun arkasından hangi menajer ve kulüp çıkacağını merak ettiğini bildirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun kulüp başkan Seyit Mehmet Özkan, 2003 doğumlu Efe Mustafa Çetin'in profesyonel sözleşme imzalamadığını, bunun arkasından hangi menajer ve kulüp çıkacağını merak ettiğini bildirdi.

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulübün internet sitesinde yer alan yazısında, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 5. maddesine göre "18 yaşın altındaki amatör futbolcuların profesyonel statüye geçişlerinde, adına tescilli oldukları kulübün yazılı muvafakatinin alınması zorunlu" olduğunu hatırlattı.

Ancak 2001 doğumlu Atakan Gündüz ve 2002 doğumlu Salih Kavrazlı'nın geçen yıl Trabzonspor'a gittiklerini belirten Özkan, 2003 doğumlu Efe Mustafa Çetin'in bu sezon kendileriyle profesyonel sözleşme imzalamadığını bildirdi.

Efe Mustafa'nın 1 yıl futbol oynamamayı göze aldığını belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Babası beni telefonla aradı. 'Geçen yıl Ravil'i, Burak'ı, Polat'ı ve Yiğit'i profesyonel yaparken bizi unuttunuz, biz size kırgınız, Altınordu'da devam etmeyeceğiz, hangi kulüple anlaşacağımız da belli değil, ne kadar istiyorsunuz.' dedi. Bir 'babadan duyacağım en ağır söz. Tam 13 yıldır 7/24 bu işin içindeyim, hiçbir 'babadan bir kuruş dahi istemedim. 'Babaya birileri öğretmişler. Öğreten veya araya giren önce bir menajer oluyor, kulüp kendini saklıyor, kulüp son aşamada sahne alıyor. 'Babaya diyorlar ki, 'Biz istersek vermezler, siz kendiniz başkanla konuşun, kırgınız deyin, mutsuzuz deyin, bizi bırakın deyin' ve fiyat isteyin. Bir şekilde anlaşarak ayrılın, çocuk da bir sene resmi maç yapmaktan uzak kalmasın."

Özkan, Efe Mustafa'nın 6 yıldır Altınordu Futbol Akademisi bünyesinde yer aldığını aktararak, "Arkasından hangi menajer ve hangi kulüp çıkacak, merakla bekliyoruz. Sadece babalara 'yetti artık' diyorum, helallik almadan gitmeniz doğru değildir, yapmayın, kesinlikle yapmayın, eğer bilseydiniz kesinlikle yapmazdınız diyorum. Büyük kulüplerimize diyeceğim ise kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına yapmayın." ifadelerini kullandı.

Genç kalecileri Muhammet Taha Tepe'nin Trabzonspor'a transferi için bordo-mavili ekibin 2 milyon 300 bin lira bonservis bedeli ödediğini, ayrıca ikinci satışından da pay alacaklarını bildiren Özkan, Muhammet Taha'nın iyiliği için her zaman dua edeceğini belirtti.

Kaynak: AA