Altınordu'da 10 gitti 5 geldi
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Altınordu'da 10 gitti 5 geldi

Altınordu'da 10 gitti 5 geldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off finali oynayan kadrosundaki 10 oyuncuyla yollarını ayırıp, dış transferde 5 takviye yapan Altınordu'nun başka oyuncu ile anlaşmayacağı öğrenildi.

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off finali oynayan kadrosundaki 10 oyuncuyla yollarını ayırıp, dış transferde 5 takviye yapan Altınordu'nun başka oyuncu ile anlaşmayacağı öğrenildi. Kadrosunu altyapısından yetişen genç isimlerle tamamlayan kırmızı-lacivertliler transfer defterini kapattı. Furkan Çil, Ufuk Budak, Emre Nefiz, Sinan Osmanoğlu, Yiğithan Güveli, Kahraman Demirtaş, Oğulcan Ülgün, Yiğit Emre Çeltik, Metehan Mimaroğlu ve Erhan Erentürk'le yolları ayıran İzmir ekibi, Ali Dere, Anıl Arıcıoğlu, Kürşad Sürmeli, Volkan Fındıklı ve Rıdvan Koçak'ı kadrosuna kattı. Bu arada evinde oynayacağı Bursaspor maçında ilk galibiyetini almayı hedefleyen Altınordu'da kırmızı kart cezalısı Muzaffer dışında eksik yok.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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