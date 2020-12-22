Altınordu Belediyesi, basın kuruluşlarını dezenfekte ediyor
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Altınordu Belediyesi, basın kuruluşlarını dezenfekte ediyor

22.12.2020 16:18 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:22
Altınordu Belediyesi, basın kuruluşlarını dezenfekte ediyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, kentte hizmet veren basın kuruluşlarına ait alanlar, ekipler tarafından dezenfekte ediliyor.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, kentte hizmet veren basın kuruluşlarına ait alanlar, ekipler tarafından dezenfekte ediliyor.

Türkiye'de ve Ordu'da etkisini arttıran korona virüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları aralıksız devam ederken, Altınordu Belediyesi sokak, cadde ve kentin tüm alanlarında dezenfektan çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sokak yıkamaları, insanların uyarılması ve sosyal çalışmalarının yanında, ibadethanelerde de temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdüren Altınordu Belediyesi, kentte bulunan basın mensuplarına ait ofis ve alanların da dezenfektesini gerçekleştiriyor. Özel ekipler tarafından basın kuruluşlarında sağlığa zararlı olmayan özel solüsyonlar ile dezenfekte çalışmalarını sürdüren Altınordu belediye ekipleri, mesaisinin büyük çoğunluğunu dışarıda geçiren basın mensuplarının daha güvenilir bir ortamda çalışmaların sağlıyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, kentte bulunan basın kuruluşlarının dezenfekte çalışmalarını özel kıyafetli ekiplerce yaptıklarını ifade ederek, "Korona virüsle mücadele kapsamında, çoğunlukla kesintisiz görev yapan basın mensuplarını unutmuyoruz. Bu kapsamda bürolara ve basın mensuplarının çalıştığı alanları dezenfekte çalışmalarımız sürüyor. Geçtiğimiz günlerde de tüm basın mensuplarına istisnasız olarak içerisinde eldiven, yüksek koruyuculu maske, dezenfekten, sabun kolonya, ıslak mendil bulunan hijyen paketinin dağıtımını gerçekleştirmiştik. Korona virüs ile mücadelemiz sürekli olarak devam edecektir" dedi. - ORDU

Altınordu Belediyesi, basın kuruluşlarını dezenfekte ediyor
Altınordu Belediyesi, basın kuruluşlarını dezenfekte ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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