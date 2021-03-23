Altının gram fiyatı 432 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 432 liradan işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 475,8 liraya kadar çıkan gram altının fiyatı, günü de önceki kapanışın yüzde 7,6 üzerinde 432,9 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 altında 432,1 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 706 lira, Cumhuriyet altını da 2.875 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,3'lük azalışla 1.739,5 dolardan tamamlamasının ardından, bugün yatay bir seyir izleyerek 1.739 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, yurt içinde altının gram fiyatının dolar kurundaki volatilitenin etkisiyle geniş bir bantta dalgalandığını belirterek, fiyatların kısa sürede dengeleneceğini, yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün ve yarın Temsilciler Meclisi ile Senato'da yapacağı sunumların izleneceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak yeni konut satışları ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin öne çıktığını söyledi.

Analistler ayrıca, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.740 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise 1.765 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu