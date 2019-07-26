Altın fiyatlarındaki düşüş güçlü ABD verisiyle devam etti

Altın fiyatları, ABD ekonomik büyüme verisinin beklenenden yüksek gelmesi ve güçlü istihdam verisiyle düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.27 artışla 16.455 dolardan,

altın, yüzde 0.34 artışla 1,419.6 dolardan,

bakır, yüzde 0.50 düşüşle 2.69 dolardan,

platin, yüzde 0.48 düşüşle 869.8 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.54 düşüşle 1,525.8 dolardan işlem gördü.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 257 liraya, çeyrek altın 421 liraya, Cumhuriyet altını da 1,743 liraya düştü.

Petrol fiyatlarındaki artış İran'daki gerginliklerin devam etmesiyle devam ederken, kazançlar ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı sebebiyle küresel ekonomik büyümedeki durgunluk uyarılarıyla kısıtlandı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.39 düşüşle 63.14 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.45 düşüşle 55.77 dolardan işlem gördü.



Kaynak: DHA