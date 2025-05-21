ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 21 Mayıs 2025 bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, son durum ne? Altın tekrar yükselecek mi?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 21 Mayıs 2025 bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, son durum ne? Altın tekrar yükselecek mi?
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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 21 Mayıs 2025 bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, son durum ne? Altın tekrar yükselecek mi?
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21 Mayıs 2025 Çarşamba günü altın fiyatları, küresel gelişmelerin etkisiyle geriledi. ABD-Çin arasındaki olumlu ticaret sinyalleri ve Rusya-Ukrayna hattında artan ateşkes beklentileri, yatırımcıların güvenli liman arayışını zayıflatırken bu durum, altına olan talebi azaltarak fiyatların düşmesine neden oldu. Peki, bugün çeyrek ve tam altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar…

21 Mayıs 2025 Çarşamba günü itibarıyla altın piyasasında dalgalı bir seyir hakim. Küresel ölçekte yaşanan son gelişmeler, özellikle de ABD ile Çin arasındaki ticaret temaslarından gelen pozitif sinyaller ile Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes umutlarının artması, yatırımcıların güvenli liman tercihlerinde değişikliğe neden oldu. Bu gelişmelerin etkisiyle, altına olan ilgi zayıflarken fiyatlarda düşüş gözlemlendi. Peki, 21 Mayıs 2025 tarihinde çeyrek altın, tam altın ne kadar? 21 Mayıs Çarşamba gram altın ne kadar? İşte, anlık altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 13:47 itibariyle yüzde 0,66 artarak 4133,19'dan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 21 Mayıs 2025 bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, son durum ne? Altın tekrar yükselecek mi?GRAM ALTIN NE KADAR

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 13:47 itibariyle yüzde 0,51 değer kazanarak 6683,79'dan işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 13:47 itibariyle yüzde 0,51 artarak 13367,57'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 13:47 itibariyle yüzde 0,51 artarak 26693,89'dan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 21 Mayıs 2025 bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, son durum ne? Altın tekrar yükselecek mi?Çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, son durum ne

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 13:47 itibariyle yüzde 0,63 değer kazanarak 3310,75'den işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 21 Mayıs 2025 bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, son durum ne? Altın tekrar yükselecek mi?ONS ALTIN KAÇ DOLAR

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4146 liradan alınırken 4193 liradan satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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