Altın fiyatları ne kadar? - Bu haftayı kaç TL ile kapattı? Yatırımcıların "altın fiyatları" konusunda endişesi devam ederken cuma günü piyasalardan son rakamlar geldi. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.328,49 dolardan işlem gördü. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,31 azalışla 160,90 liradan tamamladı. İşte altın fiyatlarında son durum.

Altın piyasasında, 9 işlemde 5 milyon 211 bin 660,63 liralık ve 237 işlemde 149 milyon 46 bin 166,21 dolarlık işlem hacmi kaydedildi. 12 Ocak 2018 Cuma günü piyasaların kapanması ile haftanın altın fiyatlarındaki son durumda belli olmuş oldu. İşte güncel altın fiyatları. Gram altın fiyatı şu şekildeydi. Gram altın 160,70 TL'den alınıp, 160,90 TL'den satılıyor. Cumhuriyet altını 1.059,00 TL'den alınıp, 1.076,00 TL'den satılıyor. 22 Ayar bilzik 146,50 TL'den alınıp, 150,50 TL'den satılıyor. Tam altın 1.035,00 TL'den alınıp, 1.056,00 TL'den satılıyor.Yarım altın 518,00 TL'den alınıp, 528,00 TL'den satılıyor.Çeyrek altın 259,00 TL'den alınıp, 264,00 TL'den satılıyor.