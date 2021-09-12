Altay'da hava bozdu

Süper Lig'de deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 3-1 yenilerek art arda 2'nci mağlubiyetini alan Altay'da moraller bozuldu. Ligin ilk 2 haftasında Yukatel Kayserispor'u 3-0, Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 (D) yenerek liderlik koltuğuna oturan siyah-beyazlılar, evindeki 2-0'lık Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Konyaspor'a da boyun eğerek yakaladığı havayı kaybetti. Son 2 karşılaşmada kalesinde 5 gol gören Altay savunma performasıyla ikaz verdi. Hücum hattında alternatifli bir kadroya sahip olan İzmir ekibinde yönetimin defansa gerekli takviyeleri yapmaması eleştirilere neden oldu.

Sezon başında belirledikleri Avrupa hedefi dışında bir düşünceleri olmadığını dile getiren teknik direktör Mustafa Denizli, "Oyunun sonucunu tayin eden bizim yaptığımız pas hataları oldu. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Geride bıraktığımız 4 haftanın sonunda düşüncelerimizin çok gerisinde değiliz. Biz koyduğumuz hedefe varacağız, buna inanıyoruz. Ligin daha başı, kazanacağız, kaybedeceğiz ama bu takımın iyi bir takım olduğunu taraftarlarımız da Türkiye de bilsin. Bunu göstereceğiz" dedi.Altay, ligde önümüzdeki hafta derbide Göztepe'yi konuk edecek.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri