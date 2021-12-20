Almanya Savunma Bakanı Lambrecht'ten NATO müttefikleriyle dayanışma mesajı Açıklaması - Haberler
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Almanya Savunma Bakanı Lambrecht'ten NATO müttefikleriyle dayanışma mesajı Açıklaması

Almanya Savunma Bakanı Lambrecht'ten NATO müttefikleriyle dayanışma mesajı Açıklaması
AA / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, NATO müttefikleri arasındaki dayanışmanın çok önemli olduğunu belirterek, "Dostlarımızın yanındayız." dedi.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, NATO müttefikleri arasındaki dayanışmanın çok önemli olduğunu belirterek, "Dostlarımızın yanındayız." dedi.

Lambrecht, Litvanya'daki Alman askerlerini ziyaret etti.

Burada bir açıklama yapan Lambrecht, NATO müttefikleri arasındaki dayanışmanın önemine işaret ederek, "Ortaklarımızın ve dostlarımızın yanındayız." ifadesini kullandı.

Lambrecht, Ukrayna'nın doğusundaki gergin durumun diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğine inandığını belirtti.

Almanya'nın, Rusya'dan endişe duyan Baltık Ülkeleri'ne, NATO'nun "Genişletilmiş İleri Askeri Mevcudiyet" faaliyeti çerçevesinde verdiği desteğin süreceğini vurgulayan Lambrecht, Ukrayna'daki durumun ciddi olduğunu ve gelişmeleri dikkatli bir şekilde takip ettiklerini söyledi.

Lambrecht, "Kendilerini tehdit altında hisseden Baltık müttefiklerimizin endişelerini anlayabiliyorum." dedi.

AA / Cüneyt Karadağ - Son Dakika Haberleri

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