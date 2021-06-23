Almanya - Macaristan Euro 2020 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya - Macaristan maç ilk 11 kadrosu!

Euro 2020'de gruplardaki son maçlar oynanmaya devam etmektedir. Bugün E ve F grubundaki son maçlar oynanacak. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de Almanya - Macaristan olacak. Peki, Almanya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Almanya - Macaristan ilk 11 belli oldu mu?