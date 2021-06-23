Almanya - Macaristan Euro 2020 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya - Macaristan maç ilk 11 kadrosu!
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Almanya - Macaristan Euro 2020 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya - Macaristan maç ilk 11 kadrosu!

Almanya - Macaristan Euro 2020 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya - Macaristan maç ilk 11 kadrosu!
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Euro 2020'de gruplardaki son maçlar oynanmaya devam etmektedir. Bugün E ve F grubundaki son maçlar oynanacak. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de Almanya - Macaristan olacak. Peki, Almanya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Almanya - Macaristan ilk 11 belli oldu mu?

Almanya - Macaristan Euro 2020 maçı heyecanla bekleniyor. Almanya - Macaristan ne zaman, saat kaçta başlayacak? Almanya - Macaristan Euro 2020 gruptaki son maç mı olacak? Almanya - Macaristan hakemleri belli mi? Maç hangi kanalda? TRT 1'de mi yoksa TRT Spor'da mı? Detaylar haberimizde...

ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Euro 2020 Almanya - Macaristan maçı bugün 23 Haziran Çarşamba günü akşam saat 22:00 'da (akşam 10'da) başlayacaktır. Maç TRT Spor'da yayınlanacak.

ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Almanya - Macaristan maçı Allianz Arena'da, Münih Stadyumu'nda oynanacak.

ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Maç TRT Spor ekranlarında yayınlanacak. Ayrıca maçı Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 kanallarından da izleyebilirsiniz.

ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER BELLİ Mİ?

Muhtemel 11'ler şu şekilde:

Almanya: Neuer, Rüdiger, Hummels, Ginter, Gosens, Kimmich, Kroos, İlkay, Havertz, Müller, Gnabry

Macaristan: Gulacsi, Botka, Orban, Attila Szalai, Fiola, Schafer, Nagy, Kleinheisler, Nego, Rallai, Nikolic

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