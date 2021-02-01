Almanya'dan Portekiz'e Kovid-19 ile mücadele kapsamında sağlık personeli ve tıbbi malzeme desteği
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Almanya'dan Portekiz'e Kovid-19 ile mücadele kapsamında sağlık personeli ve tıbbi malzeme desteği

01.02.2021 21:17 | Son Güncelleme: 01.02.2021 21:20
Almanya'dan Portekiz'e Kovid-19 ile mücadele kapsamında sağlık personeli ve tıbbi malzeme desteği

Almanya, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) yoğun etkilenen Portekiz'e salgınla mücadele kapsamında sağlık personeli ve tıbbi malzeme gönderecek.

Almanya, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) yoğun etkilenen Portekiz'e salgınla mücadele kapsamında sağlık personeli ve tıbbi malzeme gönderecek.

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Almanya, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Portekiz'e destek verecek.

Bu bağlamda 26 doktor ve sıhhi personelin yanı sıra 350 yatak, 150 infüzyon pompası ve 50 solunum cihazı gönderilecek.

Portekiz'e 3 Şubat Çarşamba günü gidecek Alman ordusuna bağlı sağlık personeli, 3 hafta görev yapacak.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, mevcut durumun herkes için zor olduğunu belirterek, "Alman sağlık sisteminin üzerinde de ciddi baskı var. Yine de bu zamanda dayanışmanın vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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