Almanya'dan gelinliğiyle Antalya uçağına bindi Almanya'nın Hannover kentinde düğün yapan Damla ve Osman Bayram çifti düğün salonundan balayı için direkt hava limanına gitti.

Almanya'nın Hannover kentinde düğün yapan Damla ve Osman Bayram çifti düğün salonundan balayı için direkt hava limanına gitti. Almanya'nın Hannover kentinde yaşayan Damla Bayram, "Uçağa gelinlikle binme hayalim vardı, onu gerçekleştirdim. Ama bu kıyafet ile zormuş tavsiye etmem "dedi.

Damla Bayram, Demirören Haber Ajansı'na duygularını aktardı. Bayram, "Biz bu gece Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaleti Hamburg kentinde düğün yaptık. Saat 12 de düğün çıkışı, salondan direkt havalimanına gittik. Bu şekilde geldik. Güzel bir anı olsun diye. Uçakta bu şeklide zor oldu. Ama sağ olsunlar çok yardımcı oldular" dedi.

Kaynak: DHA