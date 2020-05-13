Almanya'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 7 bin 738'e yükseldi
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Almanya'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 7 bin 738'e yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı.

Almanya'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 7 bin 738'e yükseldi
13.05.2020 09:53 | Son Güncelleme: 13.05.2020 09:53

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 127 kişi artarak 7 bin 738'e ulaştı.

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya'da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 595 artışla 173 bin 171'e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 127 kişi artarak 7 bin 738'e ulaştı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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