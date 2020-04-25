Almanya'da DİTİB camisi gönüllülerinden evlere iftar servisi - WUPPERTAL
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Almanya'da DİTİB camisi gönüllülerinden evlere iftar servisi - WUPPERTAL

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Wuppertal Camisi, toplu ibadet ve iftarların iptal edilmesi nedeniyle evden çıkma imkanı olmayanların evine gönüllü kuryeler vasıtasıyla iftarlık servisi yapmaya başladı.

25.04.2020 22:43 | Son Güncelleme: 25.04.2020 22:44
Almanya'da DİTİB camisi gönüllülerinden evlere iftar servisi - WUPPERTAL

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Wuppertal Camisi, toplu ibadet ve iftarların iptal edilmesi nedeniyle evden çıkma imkanı olmayanların evine gönüllü kuryeler vasıtasıyla iftarlık servisi yapmaya başladı.

DİTİB Wuppertal Camisi Derneği Başkanı Ersin Özcan, camilerinde 30 yıldır ramazan boyunca iftar verdiklerini, bu yıl ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde toplu iftar yapılamadıkları için ramazan ayı boyunca bu yöntemle iftarlık dağıtacakalarını söyledi.

Özcan, sayıları 300'ü bulan ihtiyaç sahibi komşuları için hazırladıkları iftarlıkları şehrin çeşitli noktalarında paketlerle dağıttıklarını, çeşitli nedenlerle evden çıkıp gelme imkanı olmayanlara ise iftarlıkları camilerinin gençlik kollarından gönüllü kuryeler vasıtasıyla ulaştırdıklarını belirtti.

DİTİB Wuppertal Camisi din görevlisi Mustafa Akkaya ise Hz. Muhammed'in "Komşusu aç iken, tok yatan bizden değildir" hadisini hatırlatarak, paylaşın Allah'ın emri olduğunu, kendilerinin de bu emri yerine getirmek için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Akkaya, "İnsan ayırımı yapmadan, diline, dinine, rengine ve yaşam biçimine bakmadan, ihtiyaç sahibi olan ve insanlık paydasında kardeşlerimiz olan herkese, imkanlar ölçüsünde yardım etmemiz gerektiğine inandığımız için bunu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya'da DİTİB camisi gönüllülerinden evlere iftar servisi - WUPPERTAL

Kaynak: AA

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