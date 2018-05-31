Alişan, Eşi Buse Varol'u Eleştirenlere Ateş Püskürdü
Makyaj sanatçısı Burçin Göksu'nun Buse Varol ile oyun oynarken itekleyerek yere düşürmesi sosyal medyada olay yaratmıştı. Konu hakkında açıklama yapan Alişan, yorumculara ateş püskürdü.
Alişan-Buse Varol çifti geçtiğimiz gün evlerinde yakın dostlarını konuk etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde misafirlerden Burçin Göksu ile Buse Varol ayakları bağlı şekilde koridorda yarış yaptı. Alişan'ın kaydettiği görüntülerde Burçin Göksu, Buse Varol'u itekleyerek yere düşürdü. Bazı kullanıcılar görüntüleri eğlenceli bulurken, bazıları ise Buse Varol'a yapılan hareketin sert olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.
"NE KADAR AHLAK BEKÇİSİ VARMIŞ"
Bir magazin sayfasının eşi hakkında yaptığı haberi gören şarkıcı Alişan, şu sözlerle yorumculara ateş püskürdü:
"En yakın arkadaşlarımızla, dostlarımızla eğlenirken yahut şakalaşırken, üstelik ben yanındayken kocası olarak. Neyi paylaşıp neyi paylaşmayacağımı, uygun olup olmadığını size mi soracağım değerli yorumcular? Ne kadar ahlak bekçisi varmış ülkede? O kadar gördüğünüz ahlaksızlık varken ses çıkarmayıp, Alişan olunca konu direk saldırmaya geçen, size ne? Acaba size ne? Herkes kendi ailesiyle ya da kendi işiyle gücüyle uğraşsa! Artık insanları yargılamaktan, sorgulamaktan vazgeçseniz de hayatınıza, işinize odaklansanız?"
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sen niye özelini paylaşıyorsun be adam. ?. millete malzeme verirsen sonra nasıl toplarsın acaba. ? evini eşini işini rastgele ulu ortaya at. . sonrada neden de. . pesss doğrusuCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Cok tatlilar yaaCevap Yaz 1 1 Yayından KaldırBÜŞŞ: Gördüm :)1 Yayından KaldırGÜNAYDIN: Bir sürü şey yazdım ama yok yine1 Yayından KaldırBÜŞŞ: Hoooop herkesi ben sanion sen :) inş yaninda huzur bulduğun biriyle :)Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın3 1 Yayından Kaldır