Aliağaspor FK, Hakan Şapçı ile Yola Devam

2021 - 2022 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele edecek olan Aliağaspor FK, Teknik Sorumlu Hakan Şapçı ile sözleşme yenileyerek yola devam kararı aldı.