Aliağa Gençlik Turnuvası Başladı

Yeniçeriler Derneği tarafından eski mahalle maçları tadının yakalanması, kent bilincinin artması ve arkadaşlık ilişkilerinin güçlenmesi amacıyla düzenlenen " Aliağa Gençlik Turnuvası" açılış karşılaşmalarıyla başladı.

Yeniçeriler Derneği Futbol Tesisleri içerisinde yer alan halı sahada düzenlenen turnuva açılış seremonisiyle başladı. Turnuvaya katılan 29 takımın kaptanı ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ellerinde "Erkeklik Kadına ve Çocuğa Vurmakla Değil, Onları Korumakla Gösterilir" yazılı pankart ile sahaya çıktı.

Okunan İstiklal Marşı'nın ardından bir açılış konuşması yapan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Şehit Oğuz Özgür Çevik adına yapılan turnuvamız, heyecanlı, mücadeleci ve bir o kadar da centilmen müsabakalara sahne olmuştu. Aliağa gençliği o gün o turnuvada Ata'sının izinde sporun dostluk, kardeşlik ve birleştirici özelliğini en güzel şekilde gösterdi. İnanıyorum ki bugün de bu turnuvada aynı şekilde centilmence müsabakalar izleyeceğiz. Dostluk, barış içerisinde müsabakalar izleyeceğiz. Ben tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah kazasız, belasız, sakatlık olmaksızın müsabakalar gerçekleşir. Hak eden kazansın" dedi.

Açılış seremonisinin ardından Aliağa FK ve Göztepe Futbol okullarında eğitim gören minik futbolcular turnuvanın açılış maçında karşı karşıya geldi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın vuruşu ile başlayan karşılaşmada minik futbolcular ağabeylerini aratmayacak şekilde mücadele etti. Kıran kırana geçen karşılaşmada her iki takım da bulduğu karşılıklı gollerle sahadan 1-1'lik skor ile ayrıldı.

Minik sporculara düzenlenen tören ile Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, Aliağaspor Sportif Direktörü Bilal Özkurt ve Aliağaspor Teknik Sorumlusu Polat Çetin tarafından kupa ve madalyaları takdim edildi.

İlk gün maçları gollü geçti

Aliağa Gençlik Turnuvası'nın ilk karşılaşması Uzunhasanlar-Sivas Beydili Gençlik maçı ile başladı. Sivas Beydili Gençlik karşılaşmadan 7-5'lik skor ile üstün ayrıldı. Gecenin diğer maçlarında ise skorlar şöyle oldu: Aliağa Balık Evi: 10 - Mehter: 8, A. Fenerbahçeliler Derneği: 7 - Karakuzu: 4, Karaköy: 5 - Ç.S.K: 1. - İZMİR