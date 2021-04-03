Aliağa Belediyesinden Helvacı'ya tarihi meydan projesi
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Aliağa Belediyesinden Helvacı'ya tarihi meydan projesi

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Aliağa Belediyesinden Helvacı'ya tarihi meydan projesi

İzmir'de Aliağa Belediyesi, tarihi kervan yollarının üzerinde bulunan Helvacı Mahallesi'ndeki Kent Meydanı'nı, tarihi ve kültürel mirasa atıfla yeniden düzenlemek için proje hazırladı.

İzmir'de Aliağa Belediyesi, tarihi kervan yollarının üzerinde bulunan Helvacı Mahallesi'ndeki Kent Meydanı'nı, tarihi ve kültürel mirasa atıfla yeniden düzenlemek için proje hazırladı. Hazırlanan Helvacı Tarihi Kent Meydanı projesinin yapım ihalesinin ise 21 Nisan'da yapılacağı belirtildi.

Aliağa ilçesinde, Fatih, Mimar Sinan ve Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nden oluşan Helvacı için Tarihi Kent Meydanı projesi hazırlandı. Aliağa Belediyesinin projesiyle Helvacı meydanı, doğal ve tarihi dokusu bozulmadan, tarihe ve kültürel mirasa atıfla Aliağa'nın ve bölgenin simge meydanlarından biri haline getirilecek.

580 metrekarelik yeşil alan

Toplam 3 bin 550 metrekare alana yapılacak Tarihi Helvacı Kent Meydanı projesiyle, 580 metrekarelik yeni yeşil alan kazandırılacak. Çeşitli bitki türleri ve ağaçlarla zenginleştirilecek alanda, 27 araçlık otopark da bulunacak. Aynı zamanda resmi tören alanı olarak da kullanılacak olan meydandaki Atatürk Anıtı da, meydana daha hakim bir noktada görkemli bir şekilde yerini alacak.

Mahalle sakinleri, tarihi ve kültürel atmosferi, göz kamaştıran peyzajının yanı sıra modern oturma ve dinlenme alanlarına sahip Helvacı Meydanı'nda keyifle vakit geçirecek.

Helvacı'nın tarihine tanıklık eden, anıları yaşatan ve meydan ile bütünleşen eski muhtarlık ve belediye binası bir süredir Sağlık Ocağı olarak kullanılmak üzere restore ediliyordu. Tarihi binanın önünde bulunan tarihi Kent Meydanı projesinin tamamlanmasıyla birlikte, büyük bir ortak yaşam alanı ortaya çıkmış olacak.

Tarihi izler taşıyan saat kulesi

Öte yandan modern, bir o kadar da Anadolu kültüründen izler taşıyacak Helvacı Meydanı'nda, Osmanlı ve Selçuklu motifleriyle bezenmiş mimara sahip 10 metrelik 3 çeşmeli bir saat kulesi meydanın simgelerinden olacak. Aliağa Belediyesinin Helvacı'ya renk katacak meydan düzenleme projesinin ihalesi, 21 Nisan 2021 Çarşamba günü gerçekleştirecek.

Başkan Acar: "Meydan projemiz Helvacımıza, Aliağamıza hayırlı olsun"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, meydanların; kentlere nefes aldıran, insanları birleştiren, gelenek görenekleri, milli, manevi değerleri yaşatan önemli ortak alanlar olduğunu belirterek, "Helvacı mahallemiz yüzlerce yıllık geçmişiyle, tarihi kervan yolları üzerinde olmasıyla çok önemli bir mahallemiz. Helvacı'nın yüzyıldır kültürünü yaşattığı, ortak kullanım alanı olan meydanımızı geçmişin tarihi ve kültürel birikiminden esinlenip düzenleyerek Mahallemize kazandırıyoruz. Meydan projemiz Helvacımıza, Aliağamıza hayırlı olsun. Yeni Meydanımızda birliğimiz, dirliğimiz daim olsun inşallah" dedi. - İZMİR

Aliağa Belediyesinden Helvacı'ya tarihi meydan projesi
Aliağa Belediyesinden Helvacı'ya tarihi meydan projesi
Aliağa Belediyesinden Helvacı'ya tarihi meydan projesi
Aliağa Belediyesinden Helvacı'ya tarihi meydan projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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