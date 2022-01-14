Ali Erbaş, 'İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince' konulu konferans verdi

Erzurum'da 5 asırdır devam eden Binbir Hatimlerin duasına katıldıktan sonra bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde ' İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince' konulu bir konferans verdi. Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, akademisyenler, öğrenciler ve din görevlilerinin katıldığı konferansta konuşan Erbaş, "Müslümanlar ilmi, dini ilimler ya da işte müspet ilimler, sosyal ilimler, fen bilimleri, pozitif bilimler şeklinde bugünkü gibi kalın duvarlarla arasını açmamışlar. Pozitif bilimlerle ne kadar meşgul oluyorlarsa dini ilimlerlede o kadar meşgul olmuşlardır. İbn-i Sina örneğini verdim. İbn-i Sina tıpta ne kadar zirve ise felsefede de o kadar zirve olmuş. İbn-i Sina'nın 'El-Kanun Fi't Tıp' isimli kitabını asırlar boyunca bütün dünya üniversiteleri ders kitabı olarak okutmuşlar, felsefede yazdığı kitaplardan bugün biz istifade ediyoruz. Dini ilimlerde İbni Sina fıkıh tefsir, hadis, 11 yaşında hafız olmuş ve oradan başlamış. Sadece orada kalmamış musiki ile ilgili kitap yazmış. Farabi'de öyle. Farabi'nin bir kitabı var bende, 'ud metodu' diye. Biz onu felsefeci biliriz ulüm-u islamiye, dini ilimlerde kendisini çok iyi yetiştirmiş bir alim biliriz, sosyolojide, felsefede. Ama aynı zamanda bin sene önce 'ud metodu' diye bir kitap yazmıştır. Biruni'ye bakıyoruz, 11'inci asırda hani ortaçağ karanlığı diyorlar ya. Batı orta çağ karanlığı içerisinde adeta debelenirken Biruni, kimya ile ilgili öyle tecrübi çalışmalar yapmış, deneyler yapmış bugün en gelişmiş laboratuarlarda, en gelişmiş teknolojik aletler ile yapılan deneylerle Biruni'nin yaptığı deneyler çok yakın birbirine. Onun için 11 asra 'Biruni Asrı' denilmiştir. Matematikte, fizikte, kimyada, cebirde, geometride bütün bu bilimlerin aslı Müslümanlar tarafından bulunmuştur" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet